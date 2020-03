L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) a appelé samedi dernier les souscripteurs dans la wilaya d'Alger à «entamer le retrait des décisions d'affectation, depuis hier, dimanche 15 mars 2020», a indiqué un communique de l'Aadl. L'opération concerne uniquement les souscripteurs au programme location-vente de la wilaya d'Alger (site de Sidi Abdellah), concernés par les décisions d'affectation, a expliqué l'Agence, précisant que ces décisions pouvaient être téléchargées à partir du site Web officiel de cet organisme: (www.aadl.com.dz). Cette première action vient concrétiser la démarche annoncée fin février par cet établissement public, visant à entamer la convocation de 120 000 souscripteurs pour la remise des décisions d'affectation à travers 36 wilayas, dont 32 000 souscripteurs à Alger. Par ailleurs, l'Aadl a assuré le reste des souscripteurs des 36 wilayas concernées par cette opération qu'ils seront programmés de façon progressive jusqu'à l'obtention de leurs décisions d'affectation, une programmation subordonnée à l'état d'avancement de la réalisation des différents sites. C'est dans ce sens que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, avait affirmé, le 25 février dernier, qu'il sera procédé à la convocation progressive des souscripteurs, une fois leurs projets prêts, relevant à ce titre les problématiques inhérentes au manque de foncier dans la capitale.

Le ministre avait indiqué, à ce propos, que le secteur oeuvrait à l'exploitation des terrains sur lesquels étaient implantés les bidonvilles, pour la réalisation des programmes initiés pour ce type de logements. Pour rappel, le premier responsable du secteur avait rappelé que la formule Aadl englobe environ 560 000 unités de logements et que 128 000 souscripteurs en avaient bénéficié à ce jour. Selon ce même responsable, le taux de réalisation des logements affectés s'élève actuellement à plus de 70% et des instructions ont été données à l'Agence pour ouvrir son site électronique. Concernant justement le site Internet en question, il faut signaler qu'il était quasiment inaccessible tout au long de la journée, puisque toutes nos tentatives de consultation, en guise de vérification du déroulement de l'opération, se sont avérées vaines.