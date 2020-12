Mieux vaut tard que jamais, bien que cette tare soit en passe de s'inscrire dans la durée. Il aura fallu l'application de l'instruction ministérielle pour mettre fin à la misère subie par les enfants scolarisés dans les établissements scolaires de la commune de Sidi Chahmi, ces derniers ont, des années durant, été privés de repas chauds faute de cantines scolaires.

Les cantines des écoles primaires de cette commune «budgétivore» sont dotées d'équipements tout neufs acquis aux frais de cette municipalité, tel que régi par la réglementation: l'équipement et l'entretien des écoles primaires relèvent du ressort de la collectivité représentée par la mairie.

Dans ce contexte, les services de la wilaya d'Oran viennent d'allouer une importante enveloppe financière pour les cantines des zones d'ombre, ces dernières sont, selon plusieurs rapports de la commission de wilaya en charge de l'éducation, dénuées des standings revenant de droit aux enfants scolarisés. Il s'agit nécessairement du transport et du chauffage, faisant défaut, alors que la saison des grands froids s'annonce d'ores et déjà rigoureuse.

Dans un communiqué rendu public, les services de la wilaya d'Oran ont annoncé avoir débloqué la somme de 203 955 200,00 DA, provenant du fonds de garantie et de solidarité pour les collectivités locales, pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves du primaire, la restauration scolaire dans la wilaya d'Oran, en plus des 170 000 000,00 DA engagé par le budget de la wilaya. La direction des équipements publics de la wilaya d'Oran vient de livrer au secteur de l'éducation 13 nouveaux établissements, dont une grande partie réalisée dans les nouvelles cités.

Le cycle primaire a bénéficié de neuf groupements scolaires répartis sur les localités d'El Braya, dans la daïra d'Oued Tlélat, Haï Nedjma à Sidi Chahmi, une école pilote Cnep-banque à Bir El Djir, une autre à Belgaïd, cité des 21 000 Logements à Aïn el Türk et quatre structures similaires dans le nouveau pôle Ahmed-Zabana, à Misserghine. Dans le cycle moyen, le secteur a été doté de trois CEM à Sidi chahmi, Aïn El Turck et à Brédéha, dans la daïra de Boutlélis. Quant au palier secondaire, la wilaya a bénéficié d'un nouveau lycée Misserghine et deux nouvelles salles de sport.

Par ailleurs et dans le cadre des actions visant à améliorer les conditions de scolarisation des élèves du cycle primaire, 108 écoles et 15 cantines ont bénéficié de travaux de réfection, de rénovation et de maintenance. Plus de 319 écoles ont été dotées de cantines en application des recommandations et directives d'une commission d'inspection du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, qui s'était rendue à Oran en 2019 pour suivre les efforts déployés pour assurer les bonnes conditions de scolarisation en particulier en ce qui concerne l'installation du chauffage, la restauration et les opérations d'aide et de soutien. L'année dernière, la wilaya a bénéficié de 40 établissements au profit des différents cycles et dans plusieurs communes.