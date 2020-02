Les citoyens des régions de Tigzirt et de Larbaâ Naït Iraten seront sans nul doute soulagés d’un calvaire qui aura duré des dizaines d’années. Les hôpitaux de ces deux villes seront dotés de scanners. Cette technologie moderne qui manque affreusement à ces établissements récemment réaménagés sera donc d’un grand apport pour le système de santé dans les daïras de Ouaguenoun, Makouda et Iflissen pour l’hôpital de Tigzirt et Larbaâ Naït Iraten et Tizi Rached pour le deuxième. Les malades ne seront plus dans l’obligation d’aller vers le CHU ou le privé pour ce genre d’examens.

En effet, depuis quelques années, les malades comme le personnel médical de ces hôpitaux fournissent de grands efforts pour satisfaire la demande. Les soins prodigués ont connu une amélioration notable sur tous les domaines à l’exception des services de radiologie, de scanner et IRM. C’est pourquoi donc, la nouvelle va sans nul doute être très bien reçue par les citoyens de la région. C’est aussi, un moyen de faciliter le travail des médecins qui n’auront plus à attendre le retour des résultats pour entamer les soins. A rappeler que la décision de doter ces établissements de scanners entre dans le cadre des améliorations prévues pour l’année 2020. Des améliorations qui seront également couronnées durant la même année par la remise au goût du jour des hôpitaux de Ouaguenoun. Ces régions restées longtemps dépendantes des établissements des daïras voisines et du CHU Nédir souffrent dans l’évacuation des malades.

Par ailleurs, il est à noter que la dotation de ces établissements en matériel en question est un véritable soulagement pour les malades et leurs parents. Les désagréments causés aux patients en plus des frais élevés de ces examens font qu’une grande proportion des familles est toujours dans l’obligation de prêter de l’argent afin de parer à l’urgence. Aussi, la disponibilité de ce matériel est une bouffée d’oxygène pour une population qui souffre depuis des années. Ce matériel jouera également un rôle primordial dans les efforts de désengorgement des services du CHU qui débordent justement à cause des affectations venant des EPS des daïras de la wilaya. Enfin, notons aussi que la majeure partie des daïras de la wilaya de Tizi Ouzou est située dans les zones montagneuses. Cette caractéristique fait que les populations sont souvent dans un enclavement durant la saison hivernale. Cette situation rend impossible tout transfert de malades vers le CHU et les hôpitaux des daïras situées dans une moindre altitude. L’on se souvient de la tempête de neige de février 2012 où la majeure partie des daïras était restée enclavée durant près d’un mois. Pendant cette période, des familles ont vécu le calvaire pour pouvoir transférer des malades vers le CHU à cause de la fermeture des routes. Un fait qui renseigne amplement sur l’importance de cette décision de doter ces établissements hospitaliers de scanners et d’autre matériel médical indispensable.