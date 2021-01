Une énorme quantité de psychotropes a été saisie par l'Armée nationale populaire au niveau de la 6e Région militaire. C'est peut-être l'une des plus importantes jamais enregistrées à ce jour et que les narcotrafiquants comptaient bien écouler sur le sol du pays, en ciblant les plus jeunes. Dans un communiqué diffusé sur le site du ministère de la Défense nationale on pouvait lire concernant cette grande prise: «Dans la dynamique des opérations continues visant à lutter contre la criminalité organisée multiforme et à déjouer toute tentative de narcotrafic dans notre pays, les services de sécurité du ministère de la Défense nationale, ont arrêté, ce mercredi, 30 décembre 2020, à Tamanrasset au niveau de la 6ème Région militaire, quatre narcotrafiquants.» Ces derniers, précise le MDN «tentaient d'acheminer vers le Nord du pays une énorme quantité de psychotropes s'élevant à 550000 comprimés, dont la valeur est estimée à 55 milliards de centimes». La même source ne manquera pas d'ajouter que « cette opération de qualité vient s'ajouter aux multiples actions menées sur le terrain par nos Forces armées, et qui se sont soldées, en moins d'une semaine, par la mise en échec de l'introduction de plus de 38 quintaux de kif traité en territoire national». En effet, dans son bilan allant de la période du 23 au 29 du mois de décembre de l'année précédente, le MDN a noté sur ce registre qu'en « sus des grandes quantités de kif traité s'élevant à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes saisies, les 25 et 26 décembre au niveau des frontières avec le Maroc, à Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, qui avaient fait l'objet d'un communiqué rendu public précédemment, un détachement de l'ANP a saisi lors d'une patrouille à Hassi Messaoud à Ouargla, un véhicule tout-terrain à son bord un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs de munitions, 161 balles, une paire de jumelles et une grande quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 49,5 kilogrammes». Dans ce même registre, le MDN a noté également que « des détachements combinés de l'ANP, les services de la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières ont intercepté 36 narcotrafiquants, dont deux de nationalité marocaine et saisi un fusil de chasse, 101,14 kilogrammes de kif traité, un kilogramme de cocaïne et 19 892 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Jijel, Batna, Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Ouargla, Aïn Defla, Rélizane et Sidi Bel Abbès. Ainsi, le bilan général des quantités de kif traité saisies s'élève à 38 quintaux et 53,5 kilogrammes». Les choses deviennent de plus en plus claires, l'ordre a été donné à ces narcotrafiquants d'inonder l'Algérie de ce poison. Les acteurs sont connus et c'est dû aux positions de l'Algérie sur les questions internationales, concernant notamment les causes palestinienne et sahraouie. Néanmoins, bien imprégnée et armée d'une longue expérience, l'ANP a été à la hauteur de ses engagements comme elle l'a toujours été pour sauvegarder l'intégrité territoriale.