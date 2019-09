Saoud H. 62 ans, est debout à la barre, en compagnie de ses trois gaillards, victimes d’une escroquerie dont les auteurs ne sont autres que trois frères africains du Sahel, accueillis chaudement par les victimes dont le père avait cru les employer gratis.

L’offre d’hébergement a eu lieu au moment où l’un des hôtes a insinué devant Saoud qu’il était le neveu d’un diplomate en poste dans un pays voisin. Alors, autant bien les accueillir maintenant, pour en tirer le maximum plus tard.

L’adage bien de chez nous qui dit à peu près ceci : « Celui qui compte tout seul, croit être gagnant ! ». Mais un os va entraver les débats : quelle est donc la

vraie nationalité des étrangers ? Nigériens ? Tchadiens ? Nigérians ? Maliens ou Camerounais ?

Le juge décide donc d’un report du procès jusqu’à ce que tout rentre dans l’ordre. « Je ne vais pas m’amuser à interroger des ombres, tout de même ! Ici, c’est un tribunal et non pas un poste de police. » A ce moment, la victime, qui bouillonne, lève le doigt avec beaucoup d’insistance.

Le magistrat devine le bouillonnement du gus et préfère éviter la polémique par manque de temps.

La victime voulait probablement protester contre le renvoi, de peur de voir la justice ramollir le verdict prochain. Il est souvent conseillé aux magistrats du siège, lors de la tenue épisodique de conférences de redressement ou de « replâtrage », d’éviter les polémiques après l’annonce de reports que la raison veut.

Un juge ne vaut que par ses positions rigides, surtout s’il a annoncé solennellement un renvoi. A ce moment là, il devient aussi intransigeant qu’un arbitre qui vient d’expulser un joueur coupable d’une faute grave.