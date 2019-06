La wilaya de Tizi Ouzou vient d’arracher, haut la main, la première place dans les résultats de 5e (ex-6e ou examen de passage au cycle moyen), et ce pour la deuxième fois consécutive. Un résultat qui a été accueilli, hier, avec une grande satisfaction ainsi des scènes de liesse où des youyous stridents fusaient des balcons, se mêlant allègrement aux bruits assourdissants des feux d’artifice. Malgré une rumeur qui a largement circulé la veille, comme quoi Tiz Ouzou aurait raté le coche cette fois-ci, il n’en demeure pas moins que l’espoir est resté de mise jusqu’à l’ultime seconde. c’est-à-dire jusqu’à 18h, quand les résultats ont commencé à être rendus publics officiellement par Internet et au niveau des établissements scolaires. Ces derniers ont d’ailleurs ouvert leurs portes spécialement pour accueillir les parents en quête des résultats de l’examen de 5e. Il faut alors dire que les parents ne se sont pas bousculés aux portails des établissements scolaires. A l’ère de l’Internet, la majorité a préféré le clic qui donne le résultat en un clin d’œil. C’est donc confirmé enfin : la wilaya de Tizi Ouzou garde la première place à l’échelle nationale, avec un taux de réussite à l’examen qui est de l’ordre de 91,11 % (alors que le taux de réussite national est de 83,31 %). Le taux de réussite à Tizi Ouzou dépasse donc la moyenne nationale de pas moins de 7,8 %, ce qui est énorme, en matière numérique, du nombre de candidats ayant réussi ce premier examen scolaire. Quant au taux de passage de la classe de 5e année au cycle moyen, il s’élève à pas moins de 96,64 %. Le nombre global d’élèves ayant réussi l’épreuve de la 5e est de 16 879 alors que le nombre d’élèves qui accèderont au palier supérieur, dans la même wilaya, est de 17.224. Les exploits réalisés par la wilaya de Tizi Ouzou à l’examen de 5e pour cette année, ne se limite pas au taux de participation. Mais tous les autres chiffres inhérents aux résultats de cet examen prouvent que Tizi Ouzou reste une locomotive en la matière, à l’échelle nationale. Ainsi, au registre des performances réalisées par les élèves de la wilaya, il y a lieu de préciser que dans 222 écoles primaires, sur les 624 que compte la wilaya, le taux de réussite a été de 100 % ! Aussi, le nombre d’élèves ayant réussi à obtenir une moyenne de 10/10, est de 30, soit 11 de plus par rapport à l’année scolaire 2017-2018. Concernant le nombre d’élèves parvenus à obtenir une excellente moyenne dépassant les 9,5 /10, il est de pas moins de 851. Ce dernier est aussi en nette hausse par rapport à l’an dernier. Concernant les autres détails sur les résultats de la 6e, comme les trois meilleures écoles primaires à l’échelle de la wilaya et les trois meilleurs élèves ayant obtenu la meilleure note à l’examen de 5e, on s’attend à ce qu’ils soient rendus publics au courant de cette semaine. Après l’examen de 5e, les regards sont encore braqués sur les résultats du BEM et du baccalauréat et la wilaya a de fortes chances de réaliser les mêmes performances que celles des 10 dernières années, c’est-à-dire le meilleur classement les 48 wilayas. Il faut rappeler que ces résultats sont loin d’être le fruit du hasard ou encore d’une quelconque chance. Il est le résultat d’un travail de longue haleine mené aussi bien et bien sûr d’abord et avant tout, par les élèves eux-mêmes ainsi que par leurs parents qui les ont accompagnés patiemment. Il ne faut pas oublier le corps enseignant dont le dévouement envers les élèves ne souffre d’aucune équivoque. Tout le monde est donc à féliciter, y compris les agents d’entretien des écoles, les agents de sécurité et les travailleurs des cantines.