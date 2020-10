Un magistrat ou une magistrate, est un homme ou une femme, formés pour rendre justice, dans le sens le plus noble du terme.

Le président de cour est, lui, un magistrat expérimenté, appliqué et sensé pour diriger et veiller sur la marche quotidienne de la cour et la démarche des collègues, tandis que le procureur général, a un oeil sur les guichets uniques et l'administration de la cour, en tant que telles! Dans les cours de justice qui entourent la capitale, un dangereux phénomène

subsiste et peut valoir des ennuis aux chefs de cours en général et aux présidents, en particulier. Il s'agit des sessions criminelles qui sont fort nombreuses durant toute l'année.

À noter la «majesté» des audiences criminelles et la solennité de leurs débuts, avec le nombre effarant de dossiers à traiter!

L'impératif pour les compositions criminelles étant d'en finir et au plus vite avec les rôles.

À ce propos, il faudrait aussi et surtout que la désignation ne se fasse pas selon les normes propres à la justice, des normes tracées sur l'équité.

Le comble qui puisse arriver à un magistrat chargé d'un dossier où le crime ne doit jamais avoir les faveurs du juge, c'est qu'il soit lui-même victime d' une... injustice!

Par exemple, un juge qui a une audience correctionnelle au cours de la semaine, peut très bien avoir avant ou après son audience, une affaire criminelle qui peut s'étaler au-delà de 20 heures. Alors, qu'en pensent sincèrement et honnêtement les responsables des cours qui font leurs, les orientations de leur ministre?

Un peu de bon sens, fait que de pareils ratages n'aient plus jamais lieu.

Un magistrat fatigué devient nuisible, voire dangereux pour les justiciables dont il a la charge! Alors que l'on revienne à l'équité entre les magistrats qui prendront bien en main l'initiative de leurs responsables et que réussisse la seule et franche justice qui fait rêver des millions de citoyens.