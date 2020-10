L'huissier se devait de remettre les indemnités au gérant de la société ISO-CMD, expulsé, qui va devoir attendre, attendre depuis... 2015! Mardi dernier, au tribunal d'El Harrach (cour d'Alger), section correctionnelle, il faisait 32 °, à 9h30. Plus d'une quarantaine d'avocats sont déjà installés en attendant que le juge commence son audience où un rôle pas possible, traîne sur le pupitre.

Les renvois sont légion. La satisfaction des conseils heureux de l'aubaine, n'a d'égal que le grand dam des justiciables qui devront revenir mardi prochain...

L'affaire du jour où quatre avocats piaillaient d'impatience d'en découdre, concernant Messaoud Zouid, un huissier d'Hussein Dey, inculpé d'escroquerie à la suite d' émission d'un chèque sans provision et d'abus de confiance, faits prévus et punis par les articles 372 et 376 et 379 du Code pénal, depuis le mois d'octobre 2019. Me Messaoud Chérif et Me Selma Belaïd, pour Brahim Bouhadba, gérant de la société «ISO-CMD, la victime, Me Youcef Hahad, pour l'huissier-inculpé Messaoud Zouid, et Me Louisa Merrouch pour Laïd Hanane, gérant, victime d'abus de confiance!

Quant à la victime-plaignante et partie civile, Kahina Akaouar, huissière à Baraki (El Harrach), elle a déconstitué son avocate et averti le président qu'elle préférait se défendre seule dans cette grave affaire. Brahim Bouhadba, et Laïd Hanane se sont constitués partie civile à l'audience, consécutivement le 30 mars 2020 et le 20 octobre 2020, en conformité avec les articles 239 et 240 du Code de procédure pénale. Ce qui a poussé le juge à reporter les débats au 27 octobre 2020, en espérant que le trésorier de la wilaya d'Alger aussi, veuille bien répondre aux convocations de la justice !