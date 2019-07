L’Aïd El Adha de cette année frise tout entendement, les prix donnent le tournis, le citoyen est face à une situation kafkaïenne, soit il s’abstient à ne pas faire le sacrifice, soit il s’implique et il aura à gérer une longue période de disette quant à des exigences ménagères et domestiques qui l’attendent aux aguets. Tel est le tableau du sacrifice de cette année des plus folles et abracadabrantes.

Le prix d’un mouton moyen frôle les 50.000 DA, n’est-ce pas là une frénésie qui coupe court avec le caractère sacré de l’Aïd El-Adha ? Selon les avis récoltés sur le terrain, les prix des moutons ont augmenté de façon exponentielle cette année, l’écart est saillant par rapport à celui de l’année passée, le mouton moyen de l’année précédente qui faisait à peine 35.000 DA, aujourd’hui frôle les 50.000 DA, c’est-à-dire une augmentation de 15.000 DA. Cette augmentation est manifeste et renseigne sur la spéculation qui fait rage, mais aussi l’absence du contrôle des services qui dépendent des autorités publiques en la matière.

Les années précédentes n’étaient pas reluisantes en matière de prix des moutons, la spéculation et les revendeurs imposaient leur diktat sur le marché du bétail en général et l’ovin en particulier. Mais cette année, il ne s’agit plus d’une spéculation, il s’agit d’un vol caractérisé et à grande échelle. Certes, les éleveurs ont leurs problèmes liés à l’élevage et ses conditions drastiques quant au manque criard en matière de fourrage et les prix élevés de l’orge et du maïs et autres farines inhérentes à l’alimentation de l’ovin. Ce volet est déterminant dans la mise en place des règles de l’offre et de la demande sur le marché du bétail, surtout si l’on s’aperçoit que le prix d’un quintal d’orge dépasse les 3.300 DA, cela pourrait élucider la situation qui frappe de plein fouet les petits éleveurs qui subissent les affres de la cherté des aliments destinés à leur bétail et son élevage le long de l’année. Mais est-ce uniquement ce volet qui est derrière cette flambée vertigineuse des prix des moutons cette année ? Il y a un autre phénomène qui s’est répandu depuis une décennie, voire plus, c’est le phénomène des revendeurs qui se sont multipliés sans que des mesures soient prises par les autorités publiques pour mettre un terme à ce phénomène qui a pris une ampleur grandissante ces dernières années au point que ce ne sont plus les éleveurs qui déterminent les prix de leurs moutons, ce sont ces nouveaux spéculateurs équipés de moyens de communication développés qui imposent les prix en remettant, y compris, la règle de l’offre et de la demande que la tutelle, à savoir le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et du Développement rural se targue de déclarer que « c’est le marché et la concurrence qui déterminent les prix », cette litote n’a pas de sens dans la mesure où la spéculation et la concurrence déloyale s’imposent comme critères qui font fi de la loi en transgressant toutes les normes qui encadrent le marché.

La spéculation a pris une ampleur terrifiante cette année, jamais un mouton destiné a être sacrifié n’a été vendu à raison de 90.000 DA, c’est une aberration qui écorne toutes les normes d’un marché qui se respecte et digne de ce nom.

La mainmise des revendeurs spéculateurs de surcroît renseigne sur la défaillance qui caractérise la gestion commerciale et l’absence d’une stratégie cohérente pour réglementer l’activité commerciale et frapper d’une main de fer tous ceux qui font recours à des pratiques mafieuses et illicites dans le domaine commercial en général et le monde du bétail en particulier.

La tutelle avait fait allusion à la vente organisée de l’ovin à l’occasion de l’Aïd El-Adha de cette année. Mais la vente sauvage a pris le dessus sur les points de vente agréés par l’Etat, c’est ce qui montre que le parallèle s’est érigé au détriment de la vente légale. Cette situation a favorisé l’exacerbation du phénomène des revendeurs qui pullulent dans les grandes villes sans qu’ils soient inquiétés par les autorités publiques qui sont murées dans leurs bureaux laissant ainsi le marché du bétail livré aux seuls revendeurs qui font et défont les prix au gré de leur fantasme cupide sans se soucier outre mesure quant à la situation des démunis et des citoyens lambda qui sont pris par les tenailles de la cherté de la vie et le dénuement social dans lequel ils sont plongés.Tout compte fait, les démunis dont les salaires ne dépassent pas le seuil des 35.000 DA n’ont pas cette année le droit d’être cités au chapitre quant au sacrifice de l’Aïd El-Adha.