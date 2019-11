La juge avait devant elle un accusé de corruption pris en flagrant délit dans un restaurant de la wilaya de Tipasa, en train de compter les billets remis par le corrupteur qui avait pris la précaution d’informer les autorités lesquelles ont bien préparé le délit provoqué.

A l’audience, la magistrate entre d’emblée dans le vif du sujet. Voulant savoir, à titre personnel, donc par curiosité, savoir, pourquoi l’accusé de corruption a demandé 100 millions de centimes, de pot-de-vin, pour arranger le verdict à venir, la présidente du tribunal criminel de Blida, était toute retournée par la réponse du magistrat-accusé de corruption, pris en flagrant délit, dans un restaurant, en pleine opération... filmée.

En effet, sans réfléchir, le juge présumé corrompu, a répondu dans un brouhaha qui a couvert des rires et sarcasmes dans la salle d’audience pleine comme un œuf : « J’ai demandé cette somme pour m’offrir un appartement à Alger, un rêve de toujours, surtout après ma nomination au poste spécifique tant envié de président de tribunal. » Ce fut l’hilarité générale à l’annonce de la somme demandée ! Et la juge d’enchaîner dans la foulée :

« Mais malheureux collègue, vous vouliez habiter dans la capitale sans avoir une idée précise de son mode de vie quotidien.

Saviez-vous seulement que cette somme ne vous rapportait qu’une chambre de deux mètres carrés, pas un appartement dans la capitale ? » Et pan ! Mais le procureur général avait un mot à dire à la juge qui a appelé l’accusé de corruption, « ex-collègue ».

Cela a déplu au magistrat « debout », à telle enseigne qu’il a tenu à approfondir sa pensée : « Madame la présidente, je suis désolé que vous ayez qualifié l’accusé d’ex-collègue. Je ne prendrai jamais le risque d’écorcher la noble profession en procédant de la sorte !

L’accusé restera accusé jusqu’à la fin du monde ! Il a sali ses collègues et s’est au passage éclaboussé, ainsi que ses malheureux proches ! ».

La magistrate avala la couleuvre et ne dit mot, préférant le silence à la polémique. Quant à l’accusé, il s’est fait petit, petit, petit…