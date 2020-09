En effet, face à l'indifférence et au laxisme des responsables de certaines structures de l'Etat, tel le CHU, entre autres, les citoyens ont trouvé dans l'Internet, le Facebook en l'occurrence, la brèche idéale pour mettre à nu toute indélicatesse. En témoigne la vidéo postée par une patiente, sur Facebook, montrant l'état déplorable du service de la médecine interne de l'hôpital Ibn Rochd de Annaba.

Les images sont horribles dans ce service, où les saletés sont à vue d'oeil. Pis encore, des vêtements de personnes décédées entassés à même le sol, sans aucun respect pour ceux qui les portaient, encore moins aux malades hospitalisés.

Autres scènes insoutenables: les sachets poubelles entassés dans l'espace sanitaire, dont les toilettes en sont encombrées, etc.

les agents de nettoyage chargés de cette tâche, cavalent à longueur de journée dans les couloirs ou sont calfeutrés dans les bureaux, s'adonnant à de longs palabres entre eux. Quand l'heure du changement de brigade sonne, ils rentrent chez-eux, avec la satisfaction de toucher un salaire pour un travail qu'ils n'ont pas accompli. De même pour les médecins et les infirmiers qui disparaissent dès qu'il fait nuit, laissant dans leurs services, des malades livrés à eux-mêmes. Ces faits en live, postés sur Facebook, ont mis à nu l'image hideuse de ce que sont les institutions hospitalières à Annaba, devenues des «mouroirs», pour le commun des mortels. Cette intolérance, dénoncée dans l'espace virtuel, n'a pas laissé indifférent pour autant, le département de Abderrahmane Benbouzid.

La vidéo, postée sur Facebook, avait pour objectif d'interpeller les concernés du secteur de la santé, tant à l'échelle locale que centrale. Cet appel de détresse, indirect, sur cette catastrophe sanitaire et les commentaires sur la vidéo, ont eu la réponse rapide du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Aussitôt, la réaction a donné lieu à l'ouverture immédiate d'une enquête. Une commission a été, dès lors dépêchée, apprend-on de source médicale, pour situer les responsabilités de cet état lamentable dans cet hôpital et même celui d'Ibn Sina.

Les enquêteurs ont constaté, de visu, la saleté des lieux, notamment au service de la médecine interne, le laisser-aller, conjugué à l'indifférence de l'administration et des équipes médicales, a expliqué la même source. Celle-ci a souligné, notons-le, l'effet surprise de la commission d'enquête. «D'habitude, de telles dénonciations sur Facebook, n'ont jamais suscité l'inquiétude des responsables, en raison de l'absence de réaction, en pareille situation», a tenu à préciser ce docteur. Ont été ciblées par cette enquête, l'équipe médicale relevant de ce service, son administration, entre autres, nous dit-on. Comparaissant devant les membres de la commission d'enquête, les concernés par cette dernière, ne sont pas parvenus à justifier l'insoutenable et l'inadmissible état des lieux, nous dit-on.