Pour la deuxième journée consécutive, les habitants de Béjaïa et ses visiteurs n’ont eu de choix que de faire de longs détours pour se rendre sur la côte ouest de la wilaya. Et pour cause. Les habitants du quartier Chemin des crêtes, Amriw, ont procédé depuis deux jours à la fermeture du rond-point et de la RN24 qui mène vers la côte ouest. Une action qui se veut une manière de protester, selon les habitants, contre la lenteur affichée par les autorités locales concernant la prise en charge des préoccupations posées depuis longtemps. Des préoccupations liées à l’aménagement de la route, évacuation des eaux pluviales, renforcement de la ligne électrique... des problèmes posés depuis plusieurs mois, mais rien ne semble venir de la part des responsables concernés, affirme un habitant. Plusieurs réunions ont été tenues avec les élus de l’APC. Ces derniers ont déclaré, à maintes fois, qu’une entreprise est retenue pour la prise en charge des revendications des habitants. Cette action de protestation a engendré une perturbation de la circulation routière sur cet axe principal de la ville de Béjaïa et ce pour la deuxième journée consécutive. Les usagers et des amoureux de la grande bleue de la côte ouest ont été contraints de faire le détour par Dar Nacer sur les hauteurs de la ville ou par le quartier Smina.