Fini le cauchemar des plages payantes. l’estivant peut aisément se prélasser et profiter des ressacs de la mer sans risque de se faire harceler par les petits concessionnaires ayant, dans le passé récent, transformé les sables d’or d’Oran en leur propriété personnelle qu’ils ont baptisée au nom de « Plages privées». Les directives sont appliquées à la lettre, sans manquement : le sable appartient à tout le monde. D’ailleurs, une telle tache noire, qui a trop duré, a fini par être rayée définitivement du jargon local grâce à l’implication directe du wali d’Oran, Mouloud Cherifi. D’ailleurs, plus d’un n’a, depuis la concession de petites parcelles de sables aux jeunes chômeurs des villes côtières, cessé de s’interroger sur la nature juridique de ces plages auxquelles l’on a donné insidieusement le qualificatif de «privées». La satisfaction des vacanciers et le respect des cahiers des charges conclus avec les bénéficiaires des contrats de concession, font que la wilaya réaffirme, à chacune des occasions, font que la garantie de la gratuité des plages et la prévention de l’acquisition de tous les terrains par les propriétaires de la concession avec la garantie du libre accès, soulignant dans ce sens la pleine liberté aux vacanciers pour l’achat ou non des équipements marins. En ce sens, le rôle de l’administrateur de la plage dans la détermination des conditions d’accueil des vacanciers est décisif. Car, il coordonne les efforts en vue d’assurer la sécurité des estivants et leur confort ainsi que la tâche spécifique qui lui avait été confiée et qui consiste cette année à superviser le questionnaire de terrain sur les plages afin de prendre en charge des éventuelles lacunes. Bien avant le coup d’envoi officiel de la saison estivale de l’année en cours, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a doté, cette saison, d’un nombre d’équipements modernes intégré dans une approche moderne de la gestion des plages, tels que le système de comptage automatique des véhicules, le système d’éclairage de nuit fonctionnant à l’énergie solaire et des installations de loisirs pour les personnes âgées et ceux ayant des besoins spéciaux. Et tout cela sans aucune contrepartie. Tout comme l’on a pris en compte la propreté de l’environnement, qui est un défi commun aux pouvoirs publics et aux citoyens. À Oran, le wali sur la base d’une astuce ingénieuse, a jugé utile d’opérer une sortie pédestre sans aucun protocole ni body Garden. Dissimulant sa notoriété que lui confère le texte fondamental, il s’est rendu un peu partout dans tous les quartiers et cités de la ville pour constater de visu le niveau de la mise en œuvre des instructions ministérielles. Ayant relevé plusieurs défaillances au niveau du ramassage des ordures, il s’est mis dans ses gants offensifs en réitérant la nécessité du respect des normes d’hygiène tout en intensifiant les patrouilles de collecte des déchets et la surveillance quotidienne des plages mais également en instruisant ses lieutenants concernant l’obligation d’effectuer des analyses microbiologiques, ainsi que la mise en place d’une culture du tri sélectif des déchets chez les jeunes et les enfants, afin de passer d’un service quantitatif à un service de qualité répondant aux aspirations des citoyens. Eu égard à l’importance du volet santé des citoyens, le wali a appelé les institutions à se conformer aux règles de la santé publique et de protection de l’environnement. Au passage, il a, à plusieurs reprises, souligné que «des mesures sévères seraient prises à l’encontre de ceux qui contamineraient l’environnement en général et les plages en particulier». Jusqu’au jour d’aujourd’hui, les plages d’Oran se sont taillé la première place en accueillant plus de 6 millions d’estivants depuis le lancement de la saison estivale. Au niveau national, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a enregistré plus de 33 millions d’estivants ayant visité les 426 plages autorisées à la baignade.