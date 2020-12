Désormais, les passants, qui étaient jusque-là contraints de marcher sur la chaussée à cause de l'occupation illicite des trottoirs, ne seront plus exposés aux risques de la circulation très dense. La ville de Bejaia, qui est entre autres la première agglomération de la wilaya de Béjaïa, a connu, plus particulièrement depuis le début de la crise sanitaire, un rétrécissement inquiétant de ses espaces publics qui sont squattés par aussi bien les commerçants exerçant dans la légalité que les pseudo-commerçants et marginaux pour étaler leurs marchandises, faisant fi des lois du commerce en vigueur, devant l'indifférence affichée par les services habilités à réprimander ce genre de dépassements.

Depuis hier, ce n'est plus le cas, les autorités publiques ont entrepris, conformément aux procédures légales, de délivrer les trottoirs de leurs squatteurs. Après une série de recommandations, la police passe à l'acte.

Il faut dire que la situation est devenue intenable empirant davantage de jour en jour; les citoyens de la ville et ses visiteurs assistent impuissants à l'amincissement de leur espace piétonnier, autant au centre-ville qu'au niveau des différentes artères où des négociants se sont emparés entièrement des trottoirs trop exigus, en les annexant purement et simplement aux surfaces initiales de leurs locaux commerciaux.

Dans ce contexte, les commerçants et ceux agissant dans l'informel ont carrément bouclé les trottoirs à l'aide de barricades pour délimiter leurs territoires. En conséquence, il est impossible pour les promeneurs, notamment la gent féminine, de dépasser ces bornages et de cheminer entre étals occupés par les clients, à toute heure. Idem pour les vendeurs de vêtements, de fruits et légumes qu'il exposent le long des trottoirs. De ce fait, les passants, à cause de l'occupation illicite des trottoirs, sont contraints de marcher sur la chaussée en s'exposant aux risques d'accident et gênant par là-même la circulation automobile.

Au niveau des autres grands centres urbains, c'est le même constat. Sidi Aich, El Kseur, Amizour et Akbou, le piéton perd son espace et se retrouve sur une partie de la voie qui n'est pas la sienne.

Il en est de même sur les Routes nationales où le risque d'accidents mortels est encore plus présent. Le squat des trottoirs et des abords des routes à grande circulation est une réalité inquiétante à Béjaïa. Sera-t-il éradiqué un jour? L'interrogation est tout à fait légitime,, car par le passé, des opérations similaires ont eu lieu mais pas pour longtemps. Une fois l'orage passé, les commerçants se réinstallent de nouveau. Les services de sécurité sévissent à présent.

Des saisies sont opérées. Des commerçants sont verbalisés. Les piétons espèrent que ce n'est pas une démarche de conjoncture. L'avenir nous le dira sûrement.