La mairie de Draâ Ben Khedda située à une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou a connu un week-end aux multiples rebondissements. Finalement, la visite sur place du wali a mis fin à une situation qui a duré près d’une année. Le maire et les élus ont été suspendus sur décision de ce dernier qui n’a pas tardé à installer à la place de l’assemblée élue une administratrice en charge d’assainir la situation. Aussi, après quelques mois de grève illimitée enclenchée par les travailleurs, c’est le dénouement et c’était visible à l’œil nu quelques heures plus tard seulement.

En effet, cette ville connue pour son commerce florissant et qui attire de plus en plus de monde a connu une situation de blocage qui a duré plus d’une année. Ce qui a conduit les travailleurs de la mairie à débrayer et à paralyser plusieurs services. Cependant, le service qui a été fortement touché est sans conteste celui de la voirie. Les conséquences n’ont pas tardé à se faire sentir du côté de la population qui voit, impuissante, s’amasser des montagnes d’ordures ménagères dans tous les quartiers, voire même aux abords des routes. Ces dernières semaines, avec les chaleurs caniculaires, la situation était devenue insupportable.

C’est pourquoi la pression sur l’APC est allée crescendo avec des mouvements de colère qui ont provoqué la fermeture des guichets de l’état civil aux citoyens. Dans certains quartiers, l’idée qui se dégageait était d’aller déposer ces décharges dans la cours de la mairie tout près du bureau du maire. Pendant ce temps, l’assemblée a été totalement paralysée par un conflit qui opposait le maire aux autres élus. Le blocage s’acheminait droit vers des situations incontrôlables. Ce qui a accéléré l’intervention du wali pour faire le déballage nécessaire et permettre aux affaires courantes et urgentes de suivre leur cours. En fait, il est à rappeler que les travailleurs, qui ont enclenché une grève illimitée, réclamaient leurs droits sociaux. Parmi ces doléances les plus urgentes, figurait le payement de leurs salaires bloqués à cause de la situation qui prévalait au niveau de l’assemblée, ainsi que la prime de scolarité de leurs enfants non perçue depuis plus d’une année. Ces derniers, essentiellement ceux de la voirie, refusaient de reprendre le travail avant que leurs revendications n’aient été satisfaites dans leur intégralité.

Hier donc, l’administratrice nommée par le wali a commencé par le volet le plus urgent, à savoir la voirie. Les engins et le matériel de la commune ont été mobilisés pour procéder à l’enlèvement des ordures ménagères qui s’entassaient dans tous les quartiers. Jusqu’à hier, beaucoup de quartiers ont pu être libérés de ce grand problème de santé publique. Les habitants étaient soulagés en voyant les services de la voirie de retour, car les amas de déchets représentaient un danger aux yeux des habitants. Accompagnées de grandes chaleurs et de canicules, les décharges pouvaient favoriser l’émergence de maladies très dangereuses et contagieuses.