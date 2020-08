C'est un cas de force majeure qu'est la pandémie du coronavirus, dont l'impact a lourdement affecté la réalisation de divers projets à Annaba, notamment dans le secteur du bâtiment.

Si certains chantiers ont arrêté les travaux, en raison du confinement dû à la crise sanitaire Covid-19 en l'occurrence, d'autres ont été contrains de réduire la cadence des travaux de réalisation, en diminuant de moitié la main-d'oeuvre, afin d'éviter la propagation de la contamination.

Telle est la situation des 2 000 logements publics locatifs (LPL), de la nouvelle-ville Mostafa Benaouda, ex-Draâ Errich. Un retard constaté par Djamel Eddine Berrimi, wali de Annaba, lors d'une opération d'inspection inopinée.

Considérant de fort pénalisant ce retard dans la réalisation du projet, le premier responsable de la wilaya de Annaba s'est montré ferme, voire intransigeant dans ses instructions. Celles-ci portant sur l'accélération de la cadence des travaux de finalisation. Le commis de l'Etat qui n'avait d'autre choix que celui de reporter l'opération d'attribution à la fin du mois d'octobre prochain.

Rappelons que cette dernière était programmée pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Le wali de Annaba a, par ailleurs, déploré le manque de coordination entre les acteurs en charge des projets de réalisation, notamment en matière de suivi.

Pour ce faire et en bon responsable, le wali de Annaba s'était excusé auprès des bénéficiaires à qui il a souligné que l'attribution se fera dans les délais arrêtés, à savoir fin octobre. Un geste dont la portée aura pour but de rassurer les bénéficiaires et apaiser les esprits. Il faut rappeler que le wali de Annaba avait annoncé, précédemment, la poursuite des opérations de relogement, au cours de la prochaine rentrée sociale. Des opérations pour lesquelles 5999 unités sociales, seront mises à la disposition des comités de daïras de 10 communes. Ces comités ont d'ores et déjà entamé les enquêtes sociales, en vue d'établir les listes des ayants droit de ce segment de logements.

Par ailleurs, dans la lancée de sa visite, Djamel Eddine Berrimi s'est enquis de l'avancement de différents projets de réalisation d'équipements publics, au niveau de ce pôle urbain. Ce dernier dont le manque criard des équipements publics, est à l'origine de moult désagréments pour les nouveaux habitants de cette circonscription administrative, promue au rang de wilaya déléguée. Celle-ci peine à prendre l'aspect d'une nouvelle-ville, encore moins d'une ville intelligente, comme préconisé dans la politique de l'Etat, puisqu'elles sont quelque 7 000 âmes à endurer les affres du manque de moyens élémentaires à la vie quotidienne.