Portée sur le rôle de l'actuelle session criminelle, l'affaire de l'inspecteur de police vient d'être reportée en raison de l'absence de la défense. Dans cette affaire, dont la genèse remonte à l'année dernière, l'inspecteur en question est cité dans un lourd dossier lié au trafic de drogue en accordant toutes les facilités liées aux mouvements et aux déplacements des trafiquants dont la majeure partie sont de nationalité marocaine.

Il leur assurait les treillis officiels et des cartes professionnelles aussi bien de la gendarmerie que de la police, une manière de lever à l'avance, en toute facilité, les équivoques dans les barrages de contrôle. Dans cette affaire, peu de détails ont été distillés par des avocats de la défense en charge du dossier. Dans une autre affaire, le dénommé B.B, appelé dans le milieu des narcotrafiquants «El Hadj EL Blidi» en référence à sa ville natale, Blida, a été reconnu coupable dans une affaire liée au trafic de drogue et condamné à 15 années de réclusion criminelle, ce dernier, ayant été jugé la premier fois en son absence, a été condamné à la perpétuité.

Dans ce deuxième procès, l'avocat général, ayant requis la reconduction de la perpétuité, est revenu sur le moindre détail et toutes les circonstances entourant cette affaire, notamment sur la triangulation des appels téléphoniques enregistrés à proximité du lieu devant abriter la transaction, se rapportant au rapport des enquêteurs ayant opéré une réquisition sur les appels téléphoniques, celle-ci a relevé le numéro de téléphone de ce mis en cause.

El Hadj El Blidi est poursuivi pour les chefs d'inculpation de trafic de stupéfiants et appartenance à une bande organisée. Selon le rapport d'accusation, les faits de cette histoire ont éclaté au début de l'année 2017, suite à une enquête menée par les éléments de la sûreté de wilaya d'Oran, sur une affaire de transit par Oran d'une quantité importante de kif importé du Maroc à destination de la partie est du pays, très précisément dans la ville de Annaba en passant par la capitale, Alger. Les enquêteurs ont concocté un programme bien ficelé, celui-ci a consisté en l'infiltration du réseau par deux agents qui se sont rapprochés d'un certain B.B. plus connu sous le nom de Brahim Remchaoui pour lui proposer leurs services consistant en le transport des stupéfiants à bord de leur camion.

Ces deux agents ont réussi leur coup en permettant à leurs compères, les enquêteurs, de cerner toute l'affaire, ses tenants et ses aboutissants.

Les investigations entreprises par les éléments sécuritaires ont déterminé que la quantité de kif a été importée du Maroc par le dénommé «Kamel El Annabi». Avant même la fin de l'enquête, l'infiltration du réseau a été levée sur ordre du parquet pour préserver la vie des agents laissant sous surveillance permanente le suspect, le dénommé B.B. De prime abord, une quantité de 95,6 kg de kif traité a été saisie au niveau d'un hangar situé dans la commune de Sebdou dans la wilaya de Tlemcen.

Simultanément, les enquêteurs n'ont pas lâché d'une semelle le dénommé B.B en suivant minutieusement ses traces tout en mettant dans leur viseur le moindre de ses mouvements jusqu'au mois d'avril 2017.

À cette date, El Hadj El Blidi devant réceptionner les stupéfiants a pris la fuite avant d'être rattrapé et arrêté. Passé aux aveux, El Hadji Blidi n'a pas trop tardé à donner la liste comportant les noms et prénoms de tous ses complices dont principalement son principal fournisseur, un certain personnage répondant aux initiales de M.A.

Pour ses services, cet accusé a indiqué qu'il devait percevoir 300 000 D.A dans le cadre de cette opération». À la barre, El Hadj El Blidi a nié les accusations retenues contre lui tout en clamant son innocence.