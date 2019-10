Les travailleurs de l'Agence de gestion et régularisation du foncier de la wilaya de Bouira sont en grève depuis 4 jours. Ils réclament le départ du directeur accusé de vouloir pousser l'Epic à la faillite. Cette agence, un Epic, a aussi le caractère de promoteur immobilier. Depuis bientôt deux ans et suite au limogeage de son directeur, cet organisme public se débat dans une situation d'incertitude totale avec l'arrêt de la totalité de ses projets. Même si jusqu'à, hier, aucun travailleur ne détenait une quelconque créance auprès de l'agence, les travailleurs en colère craignent de voir leur unique source de vie se tarir. «Notre agence est passée d'une aisance totale en matière de finances à une situation des plus critiques» nous confie un manifestant. «L'actuel directeur qui est souvent absent vient de suspendre un cadre au motif qu'il n'a rien fait contre les grévistes. Cet abus est celui de trop et ce directeur est décrié unanimement par les personnels de l'agence» ajoute notre interlocuteur. La population, elle, reste perplexe devant la nette dégradation subie par cette agence, félicitée il y a deux années par l'ex-ministre de l'Habitat Temmar Abdelwahib. L'expérience lancée par l'agence foncière de Bouira en partenariat avec le privé sur le projet de réhabilitation de l'ancien tissu urbain a été appréciée par le ministre qui a invité le directeur de l'Agence de régularisation et gestion foncière de Bouira à lui donner le dossier et les détails afin de généraliser la formule à l'échelon national. «Votre vision est à retenir, nous la partageons et devons la généraliser, surtout qu'elle reste une réelle solution aux difficultés qui se posent dans la totalité des villes du pays», dira le ministre au directeur Ali Mansouri. Pour l'information, l'agence a réalisé un édifice en partenariat avec les propriétaires du terrain. Le terrain où se superposaient deux parties appartenant respectivement au domaine privé et au domaine public a été acquis et a reçu un programme de logements promotionnels, mais aussi un espace de service. Les deux parties contractuelles ont bénéficié de la plus-value dégagée par ce projet qui reste une première, surtout que le foncier en milieu urbain reste une denrée rare. Précisons aussi que cet ancien directeur a été la cible des réseaux sociaux et de lettres anonymes qui n'ont épargné ni sa personne ni sa famille.

Au regard de la situation actuelle de cette agence, on a l'impression qu'il y a une volonté délibérée de la casser, surtout qu'elle concurrence les autres promoteurs qui ont pignon sur rue. Au moment où nous mettons sous presse, une réunion se tenait encore à la wilaya pour trouver une issue à un bras de fer qui peut précipiter la descente aux abimes d'une agence qui participait grandement à l'essor de la wilaya.