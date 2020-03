Le jour où des magistrats ont été entendus et, pour certains, incarcérés provisoirement, dans la très grave affaire des 700 kg de cocaïne, nous avons été étonnés dans la présence du lot des procureurs, de deux magistrats du tribunal de Boudouaou (cour de Boumerdès) : Moslem Hadef et le plus jeune, Youssef Saddek, l’adjoint du premier nommé. La rumeur aidant, car tout ce qui a trait à la justice, les faits sont grossis, exagérés, montés de toutes pièces, pourvu que cela fasse mal audit magistrats ! Si on en parle aujourd’hui, c’est parce que tout simplement, nous connaissons bien les deux braves et compétents procureurs, d’abord à El Harrach (cour d’Alger) et Chéraga (cour de Tipasa), ensuite à Boudouaou où ils ont fait un travail remarquable, avant que n’explose sous leurs pieds la «bombe» de la cocaïne ! La chance qu’ont eu ces deux magistrats «debout», c’est qu’ils connaissent sur le bout des doigts comment fonctionne une enquête des services de sécurité. Ce ne sont pas deux quelconques citoyens qui ignorent tout de la marche du… parquet ! Rien ne les touche, rien ne les dérange, si tout s’est passé comme le prévoit le Code de procédure pénale, avec toutes les garanties que cela nécessite durant la longue enquête confiée à une brigade qui s’y connaît ! Le comble, c’est qu’à la tutelle, personne n’a bougé le petit doigt pour aider les deux malheureux magistrats qui n’avaient pour tout soutien que leurs familles et leurs conseils qui ont finalement réussi à pousser le juge vers la relaxe pure et simple des deux sympathiques procureurs. Mais une grande question se pose maintenant : connaissant les us et coutumes de la chancellerie, Hadef et Saddek retrouveront-ils leurs postes et sur les lieux mêmes d’où ils ont été ramassés ? Mystère et boule de...