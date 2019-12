Une augmentation «sensible» dans le nombre d’interventions et de secours liés à l’asphyxie au monoxyde de carbone a été enregistrée durant les 11 premiers mois de l’année 2019 dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris hier auprès des responsables de la direction de la Protection civile (DPC). Les sapeurs-pompiers ont effectué 198 interventions de janvier à novembre derniers contre 130 interventions pour la même période de l’année dernière, a précisé le chef du service des statistiques et de la documentation à la DPC, le capitaine Samir Benharzalah, lors d’une journée d’information et de sensibilisation sur les dangers du gaz, organisée en faveur des artisans plombiers, déplorant l’asphyxie de sept personnes au monoxyde de carbone en 11 mois et relevant le secours, parfois in extremis, de 241 victimes.