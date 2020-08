Pour une bonne compréhension de la politique menée par les responsables de la justice, revenons sur les idées fortes du ministre.

Mardi dernier, à 11 heures, le wali d'Alger, le président de l'APW de la wilaya d'Alger, les autorités civiles et militaires, Sid Ahmed Mourad, le procureur général d'Alger, Djamel Gasmi, le président de la cour, Abderrachid Tabi, le premier président de la Cour suprême, entrèrent, suivis de Farida Slimani, la présidente du tribunal administratif d'Alger, de Hadj Mostefa Mokrane, directeur des finances, et des moyens généraux, de Mokhtar Lakhdhari, patron de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption, du directeur de la modernisation, et les membres de la famille judiciaire qui prirent place.

Ce fut le président de cour sortant, Gasmi qui souhaita la bienvenue à tous les présents, avant de passer la parole au procureur général qui remercia à son tour Djamel Gasmi.

Il précisera que le dernier mouvement des chefs de cours entre dans le cadre d'une volonté de faire de la magistrature, un outil de changement des sombres pratiques pour entrer dans l'Algérie nouvelle.

«Le président de la République a ordonné la préparation d'un projet de lutte contre le crime organisé! », s'est écrié le ministre qui a montré sa ferme volonté d'être prêt au combat car il s'agit du maintien de l'ordre et notre peuple a surtout besoin de calme avec l'intrusion du Covid-19, qui devra bien s'en aller un jour, avec l'aide d'Allah», a lancé Zeghmati qui a, au passage, rendu un vibrant hommage au président sortant et souhaité la bienvenue et la réussite à Mokhtar Boucherit qui arrive de la cour d'Oum El Bouaghi animé d'une farouche volonté de faire de l'excellent travail à la cour d'Alger.