Quelques minutes ont été suffisantes pour commettre l’horreur ! Cela s’est passé jeudi dernier, à la cité Bouyali, sur les hauteurs de la ville de Skikda. Une famille a été endeuillée et tout le voisinage est encore sous le choc. Il entend toujours l’écho des cris d’une mère qui a affronté, seule, la folie meurtrière de son propre fils. Une mère qui a hurlé jusqu’à ce que ses cordes vocales soient sectionnées. Et c’est son fils, âgé de 36 ans, qui a commis ce crime sauvage. Après avoir égorgé sa mère, l’homme s’est précipité à la fenêtre et s’est jeté du 4e étage. Les voisins, qui ont accouru vers l’appartement n’ont rien pu faire, la porte étant verrouillée, et n’ont fait que découvrir un peu plus tard le drame. La victime est décédée sur place, alors que son fils a été transféré dans un état grave à l’hôpital le plus proche. Son pronostic vital est engagé. Le mis en cause serait atteint de graves troubles mentaux. Il aurait récemment effectué un séjour à l’hôpital psychiatrique d’El Harrouch. Le procureur de la République près le tribunal de Skikda s’est rendu sur les lieux du crime. Il a ordonné l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur cette tragédie.