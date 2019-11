L’auteur du quadruple crime, perpétré, dimanche dernier à Ouled Saber, dans la wilaya de Sétif, a été placé en détention après les aveux qu’il a fait devant le juge d’instruction. Ce dernier n’est autre que le père de famille ! Pour un simple différend, il a tué sa femme et ses trois enfants par strangulation ! Et c’était chacun son tour. L’épouse, 42 ans, Bouteïna, la fille de 18 ans, Islam et Hamza, les deux garçons de 14 et 12 ans, ont été, un à un, réveillés de leur sommeil par le père pour être tués. Froidement et sans aucune hésitation. La raison ? La décision de la mère de rejoindre le nouveau logement social qui venait d’être octroyé à la famille. Habitant une vieille maison traditionnelle dans le douar de Chouarbia, dans la zone de Boughendja à Ouled Saber, l’épouse qui a reçu les clés du logement social, il y a près d’un mois et demi, a insisté ainsi que les enfants auprès du père pour déménager mais ce dernier n’a pas accepté. Le différend a amené l’épouse à quitter la maison familiale et rejoindre celle de ses parents. Et c’est le jour de son retour chez elle, décidée à commencer à préparer le déménagement de toute sa famille, que le drame s’est produit. Le père, âgé de 48 ans, connu pour être une personne très réservée et introvertie, est passé à l’acte. Après confirmation par expertise psychiatrique que le meurtrier n’est pas un déséquilibré mental, le juge a décidé de le poursuivre pour quadruple meurtre prémédité.