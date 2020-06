Le lancement de l'opération de déconfinement depuis avant-hier par l'ouverture de nombreux commerces est appuyé à Béjaïa par de nombreuses opérations qui sont de nature à ressusciter espoir, plus particulièrement chez les habitants des régions côtières. La réouverture des magasins réanime les villes. En parallèle, des travaux sont effectués par les autorités pour améliorer le cadre de vie des habitants. Si les autorités de la commune de Béjaïa ont profité de l'accalmie induite par le confinement partiel en matière de circulation automobile pour procéder à la rénovation des principaux axes routiers, la direction des travaux publics a, quant à elle, bitumé de nom-breux axes qui mènent vers plusieurs plages du littoral de la wilaya Dans le cadre de l'opération d'aménagement des plages, les services de la direction des travaux publics ont, en effet, entrepris des travaux de réalisation d'un mur de protection d'une longueur de 950 mètres linéaires et 2,50 m de hauteur au niveau de la plage de Melbou. Et pour accélérer les travaux, les autorités de la wilaya ont effectué une visite d'inspection au niveau des chantiers des projets d'aménagement des plages, insistant sur l'éclairage public en LED sur tout le long de ce boulevard.

à Aokas, il a été question de l'aménagement des accès vers la plage et des parkings. Un travail a été entamé par les services des travaux publics. C'est dans ce sens que les chefs de daïra ont été instruits pour établir un cahier des charges type portant concession des plages. La préparation de la saison estivale 2020 est aussi marquée par l'acquisition au profit des huit communes côtières de la wilaya de cinq cribleuses, l'octroi au profit de subventions d'un montant global de 18 000 000,00 DA destinés au nettoyage et a` l'entretien des plages, une subvention destinée a` l'acquisition d'équipements pour les plages et des opérations d'acquisition et d'installation de cabines pour les services de sécurité´, Protection civile et administrateurs de plages. L'acquisition de chaînes de balisage de plages et l'installation de plaques de signalisation et l'alimentation en eau potable font partie du lot d'initiatives récentes. Autant de mesures, qui restent cependant insuffisantes eu égard à la situation d'hygiène qui offre un spectacle de désolation. Tout au long des plages, on constate des niches d'ordures fumantes, qui ne sont pas pour l'instant prises en considération. L'interdiction à la baignade décidée dans le cadre de la pandémie est une occasion propice pour agir par l'enlèvement des tonnes d'ordures ménagères et autres détritus éparpillés sur les plages. Il ne faudra surtout pas attendre l'arrivée des estivants pour entreprendre le nettoyage. Les conditions ne seront plus les mêmes pour réussir l'action. Le mouvement associatif de Tichy a montré la voie à suivre en organisant des volontariats pour nettoyer la plage de Tassifth. Il est plus que jamais urgent pour les autorités communales et de wilaya d'agir dans ce sens pendant que le confinement est encore en vigueur.