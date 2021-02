Jeudi dernier, cité «colonel Amirouche» à Hussein Dey (Alger), en face de la poste qui connaît son brouhaha habituel, une impasse sert de parking sauvage qu'exploite impunément un teenager à peine sorti du statut de mineur, avec un physique «Allah Ibarek», à semer la terreur du coin. Chaque automobiliste qui gare dans le coin, casque 100 DA, avant de s'en aller. Or, le matin du jeudi, le gardien autoproclamé du parking, maître des lieux, s'avance vers le jeune chauffeur qui refuse de payer. Une courte discussion prend vite les allures d'un combat inégal puisque le jeune qui venait de garer, prend au collet le «gardien» et entame avec lui un véritable combat de rue qui ameute les voisins venus séparer les gus. À un moment donné de la rixe, le jeune automobiliste envoie un puissant uppercut sur la tempe droite du gardien qui est étalé de tout son long, sans que personne ne puisse s'y opposer. Heureusement pour lui, un restaurateur quitte la cuisine pour porter secours au «gardien-sheriff» qui a trouvé un interlocuteur à sa taille et même plus. Question: «Où sont passés les flics, qui se trouvent à trois pas de là, et les gendarmes, à 100 mè-tres? Parce que nous aurions pu assister à un crime si l'un des antagonistes portait une arme, même ou plutôt blanche!