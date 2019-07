Un jeune homme (20 ans) a trouvé la mort, vendredi à Tissemsilt, après avoir reçu des coups de poignard portés par son voisin, un jeune de 19 ans, a indiqué le chef de bureau de la communication et des relations publiques à la direction de la sûreté de wilaya. Dans une déclaration à l’APS, le commissaire de police, Tine Miloud a fait savoir que le crime a eu lieu à la cité «Hassan», au chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt, suite à une rixe entre la victime et deux de ses voisins (frères), précisant que l’un d’eux, âgé de 19 ans, a porté à la victime des coups de poignard au niveau des aisselles, du torse et de la main droite. La victime a été transférée vers les urgences de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Tissemsilt, où elle a succombé à ses blessures. L’assassin et son frère ont été arrêtés et seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tissemsilt, début de la semaine prochaine.