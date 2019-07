Inédite est l’affaire traitée en début de la fin de mardi par le tribunal pénal près la cour d’Oran, ayant jugé un quarantenaire pour la simple raison d’avoir commis des larcins peu ordinaires, : il volait, en compagnie de son acolyte emprisonné lui aussi, des objets appartenant aux malades hospitalisés à l’hôpital Benzerdjeb, situé dans le quartier Adda Benaouda, ex-Plateau et au niveau de l’EHU 1er-Novembre. Portables, argent, fruits et même de l’eau. Ce voleur, condamné à une année de prison s’emparait de tout ce qu’il trouvait sur son chemin. Cette histoire a commencé suite à un dépôt de plainte des représentants judiciaires des deux hôpitaux auprès des services policiers. L’enquête déclenchée a fini par l’arrestation des deux mis en cause en flagrant délit de vol qu’ils commettaient contre deux malades en s’emparant de leurs portables.