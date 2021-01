La lutte contre les stupéfiants se poursuit dans la deuxième ville du pays, Oran. Dans leur dernière offensive qu'ils viennent d'opérer, les éléments de la brigade de recherches et d'investigations, les Bri, rattachés à la sûreté de wilaya d'Oran, viennent de «démanteler un réseau criminel spécialisé dans de trafic international de drogue et saisi 144,5 kilogrammes de résine de cannabis», apprend-on auprès de corps de sécurité, ajoutant que «le réseau est composé de cinq individus, âgés de 31 à 56 ans». Les prévenus, arrêtés lors de cette opération, se sont spécialisés dans le trafic international de stupéfiants, de transport, stockage et livraison de ce produit prohibé», ont expliqué les mêmes sources, indiquant que «l'enquête de cette affaire a été déclenchée suite à l'exploitation des informations parvenues aux services policiers, faisant état d'un réseau criminel dangereux, ce dernier activant dans le trafic et la commercialisation internationale de drogue».

Les mêmes sources ont ajouté qu'«un plan a été élaboré pour la surveillance des membres de ce réseau et leurs activités, celui-ci a abouti à l'arrestation des cinq membres de ce réseau. Lors des perquisitions opérées aux domiciles des suspects, après autorisation du procureur de la République du tribunal d'Oued Tlélat, les enquêteurs sont tombés nez à nez avec une quantité de 144,5 kilos de résine de cannabis, une somme de 7,15 millions de dinars constituant les revenus de la commercialisation de la drogue. Dans le sillage de cette offensive, «trois véhicules (deux véhicules légers et un camion) utilisés dans le transport, le stockage et la livraison des stupéfiants, et 10 téléphones mobiles ont été également saisis», indiquent les mêmes sources, soulignant que «ces individus arrêtés seront présentés devant la justice après les procédures d'usage. Dans cette même affaire, ils sont impliqués, entre autres, dans l'atteinte à l'économie nationale, l'infraction à la législation des changes et du mouvement des capitaux de et vers l'étranger. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en sus des grandes quantités de kif traité s'élevant à 27 quintaux et 2,86 kilogrammes saisies, les 25 et 26 décembre derniers, au niveau des frontières avec le Maroc, à Tindouf, Béchar, Oran et Tlemcen, qui avaient fait l'objet d'un communiqué rendu public précédemment, un détachement de l'ANP a saisi, lors d'une patrouille à Hassi Messaoud à (Ouargla), un véhicule tout-terrain à son bord un 1 pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs de munitions, 161 balles, une paire de jumelles et une grande quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 49,5 kilogrammes. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP, les services de la Gendarmerie nationale et les gardes-frontières ont intercepté 36 narcotrafiquants dont deux de nationalité marocaine et saisi un fusil de chasse, 101,14 kilogrammes de kif traité, un kilogramme de cocaïne et 19 892 comprimés de psychotropes, lors d'opérations distinctes menées à Béchar, Jijel, Batna, Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Tébessa, Ouargla, Aïn Defla, Relizane et Sidi Bel Abbès. Ainsi, le bilan général des quantités de kif traité saisies s'élève à 38 quintaux et 53,5 kilogrammes.