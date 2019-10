La victime est une adolescente qui n’a pas conscience des dangers qui existent à l’extérieur du cocon familial. Après une dispute avec sa maman, elle décide de sortir et fuir le domicile.Mais c’était juste un moment de colère. Elle ne réussira cependant pas à rentrer, le soir. En se baladant dans les rues de Blida, la jeune adolescente va rencontrer deux jeunes à bord d’une moto avec lesquels elle conversera un instant mais au moment où elle décide de rentrer à la maison, ses nouveaux «amis», qui lui proposent gentiment de l’accompagner, vont changer d’itinéraire pour l’emmener vers une vieille maison abandonnée dans un champ. Les deux complices vont droguer leur victime avant de la violer à tour de rôle pendant trois jours, jusqu’à ce qu’elle trouve le moyen de s’évader. De retour au domicile familial, accompagnée de son père, la jeune adolescente va déposer plainte et donner la description de ses kidnappeurs. Les deux jeunes gens, âgés de 21 et 24 ans, ont fini par être identifiés et arrêtés. Ils ont été présentés devant la justice et placés en détention provisoire en attendant leur procès pour kidnapping, séquestration et viol sur mineure.