Le sempiternel conflit des distributeurs de lait avec les responsables du créneau, pouvoir public et Onil refait surface. Les distributeurs de lait de la wilaya de Tizi Ouzou sont sur le point d'entamer un mouvement de colère ont annoncé leurs représentants, hier. Parmi les points les plus importants qui sont derrière cette insatisfaction, ces derniers réclament la révision à la hausse de la marge bénéficiaire qu'ils perçoivent sur le litre collecté. En second lieu, ces derniers veulent bénéficier d'une carte d'agriculteur à la place du registre du commerce.

Dans leur lettre adressée au président de la République, les distributeurs signalent un nombre de problèmes qui risquent de mettre en danger ce créneau si les solutions ne viennent pas en urgence. La hausse de la marge bénéficiaire est l'un des points d'achoppement de leurs revendications. En effet, selon les renseignements obtenus auprès de certains distributeurs, le sachet de lait est vendu à la laiterie à raison de 23,20 DA alors que sa vente est fixée à 24, 10 DA. La marge qui n'a pas évolué depuis une vingtaine d'années est, pour ces derniers, insuffisante pour amortir les dépenses et les charges.

Comme solution à ce problème qui refait surface, plusieurs fois, chaque année provoquant des pénuries à cause des mouvements de grève, les distributeurs réclament l'obtention des cartes d'agriculteurs à la place des registres. Une solution que beaucoup estiment inadéquate, étant donné que ces derniers n'interviennent jamais dans le processus d'élevage ni celui de collecte du lait chez les vrais agriculteurs. Beaucoup estiment que les distributeurs sont des commerçants qui achètent et revendent le produit impliquant l'établissement d'un registre du commerce. Mais, vraisemblablement, ces derniers espèrent porter à la hausse leur bénéfice avec les avantages que procure cette carte, telle que la subvention accordée par le ministère de l'Agriculture.

À noter par ailleurs, que le problème de distribution du lait est l'un des soucis majeurs de la population locale qui fait face régulièrement à des pénuries de ce produit de première nécessité. Ce problème refait surface plusieurs fois chaque année, contraignant les citoyens à faire des chaînes immenses devant les commerces afin d'obtenir quelques sachets de lait. Il y a quelques mois, la dernière pénurie avait duré plus d'un mois. Celle-ci a été causée par la fermeture de la plus grande laiterie de la wilaya. Enfin, il est à rappeler que les éleveurs, de leur côté, qui sont au nombre de 3 500 vivent une série de problèmes qui freinent substantiellement la production de lait dans la wilaya qui a pourtant un potentiel énorme. Disposant d'un cheptel bovin estimé à 38 000 têtes, la wilaya compte parmi les plus importantes en matière de production avec des capacités à produire plus, sans les inconvénients. En effet, les éleveurs souffrent d'un manque de formation qui engendre des déséquilibres dans l'alimentation. Ces derniers ne maîtrisent pas encore les méthodes de rationnement des aliments pour une production optimale.