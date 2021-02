La première affaire traitée par les gendarmes a eu lieu dans la commune de Semaoun. Un jeune Sétifien s'est cru loin des regards en allant dans cette localité montagneuse pour écouler des psychotropes parmi les jeunes de la localité. Mais il sera pris en flagrant délit. Les faits remontent à la semaine dernière, lorsque les gendarmes ont été alertés suivant des informations reçues et confirmées dans la plus grande discrétion. En effet, une personne suspecte a élu domicile dans le village d'Ighil Anbouh, dans la commune de Semaoun pour s'adonner à la vente de comprimés hallucinogènes. Les faits vérifiés, une patrouille de la gendarmerie s'est déplacée sur les lieux après avoir activé le volet information et pris toutes les mesures légales, le suspect localisé, les gendarmes passent à l'action suivant un plan qui ne permet aucune fuite. Le suspect sera vite arrêté. Après une fouille minutieuse, il a été trouvé en sa possessions 105 comprimés d'hallucinogènes de différents types (70 comprimés de lysnexia, quatre comprimés d'hydroxyle, 23 comprimés de cétyle et huit comprimés de carbamadol). T.A., un jeune de 27 ans, venait de Sétif. Après son arrestation, il a été conduit à la brigade de gendarmerie pour les besoins de l'enquête. On le soupçonne d'appartenir à un gang spécialisé dans la commercialisation des psychotropes, qui étale ses tentacules à travers plusieurs régions du pays.

L'autre affaire traitée relève d'un véritable paradoxe en vigueur à Béjaïa, depuis le début du confinement. Alors que les usines de production de boissons alcoolisées tournent à plein régime et que leurs produits s'écoulent partout, leur transport demeure interdit. Faisant suite à des informations selon lesquelles il y aurait un camion Sonacome venant de la wilaya de Béjaïa vers la ville d'El Kseur sur la Route nationale numéro 12, reliant Béjaïa et Tizi Ouzou, avec à son bord une quantité considérable de boissons alcoolisées, les patrouilles mobiles de la gendarmerie entreprennent de dresser des barrages sur toutes les voies menant à la ville d'El Kseur. Le camion susmentionné sera vite intercepté. S. M âgé de 35 ans, résidant à Béjaïa, allait livrer une quantité de boissons alcoolisées, soit 7 104 unités de type Beaufort trouvées dissimulées, seront saisies et le chauffeur arrêté et conduit au siège de la brigade, afin de poursuivre l'enquête.

Deux dossiers juridiques ont été par conséquent constitués. Les deux mis en cause seront traduits devant les juridictions territorialement compétentes.