Depuis près de six mois, alors que l’on pensait que la magistrature allait connaître un léger mieux, certains magistrats connaissent un léger malaise du fait du mouvement partiel des magistrats, au ralenti, et de l’intox, font que les magistrats ne sont plus motivés et le rendement se fait sentir au niveau du prétoire. Pourtant, la magistrature est la seule profession qui ne devrait pas changer d’état d’esprit, au gré de changements de responsables.

Déjà que depuis plus d’un demi-siècle la justice exerçait, grâce au téléphone et aux instructions, selon les juges eux-mêmes qui l’ont crié à la face du monde via les chaînes de télévision, avouant ainsi leur faible résistance, voire leur non-résistance aux viles forces extra judiciaires, la justice connaissait un dégoût sans précédent en matière de justice rendue !

Depuis que nous vivons les humiliations de plusieurs magistrats qui osaient dire non à l’arbitraire, aux interventions, aux dépassements venant de tous les côtés et de tous les pouvoirs parallèles à la magistrature, nous ne faisons que compatir. Alors, quand cessera la répression à l’encontre des magistrats qui devraient évoluer dans un climat serein et loin de tout règlement de comptes entre les supposés grands chefs ? Alors, à l’orée des grands congés, laissons les magistrats et leurs familles passer d’agréables vacances en leur f... la paix ! Simplement.

A la reprise, c’est au seul Conseil de la magistrature revu et corrigé de prendre en main le destin de tous, oui tous les magistrats.