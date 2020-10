La campagne référendaire et de sensibilisation à une participation massive au vote du 1er novembre prochain continue à Bouira. Après la venue du président d'El Islah, Filali Ghouini, de la présidente de TAJ, Fatma Zohra Zerouati, le membre du conseil national du RND, Berkouk, le chef-lieu de wilaya a abrité, aussi, une rencontre organisée par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la sauvegarde de la Lettre des chouhada à la bibliothèque centrale de la lecture publique. Cette rencontre a été animée par le professeur Saïd Mokadem, secrétaire général du Conseil consultatif de l'Union maghrébine arabe et Abdelkrim Khoudri secrétaire national de l'Organisation pour la préservation de la mémoire, accompagné de l'ex-ministre Belkacem Mellah.

Les hôtes de Bouira ont expliqué longuement l'apport de ce document soumis à l'approbation du peuple, pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Dans le cadre des préparatifs à ce référendum, l'Autorité nationale indépendante des élections multiplie ses actions avec la révision exceptionnelle des listes électorales, une opération clôturée le 27 septembre dernier, la désignation des espaces pour la campagne et toutes les commodités pour le succès du suffrage populaire. Malgré le grand déficit en communication qui caractérise Bouira ces derniers temps et où la presse est méprisée, voire insultée, sur des pages officielles de quelques organisations, les correspondants continuent à essayer de «dénicher» l'information par devoir au lecteur.

La rue n'est pas restée en marge et les débats se multiplient autour de ce document de référence. La population est partagée entre partisans sans conditions et une frange qui tente de pousser au boycott. Ces positions diamétralement, opposées étaient prévisibles au sein des formations politiques présentes sur la scène nationale. Pour la composante de la société civile, l'acceptation de la Constitution sera un soutien direct au président de la République et confirmera la souveraineté et la légitimité du premier magistrat du pays. Pour les opposants et comme à l'accoutumée, cette Constitution n'est qu'un remake des précédentes.

Comme lors de toutes les élections passées, les responsables s'attendent à une forte abstention dans la région Est de la wilaya. Même si les citoyens tentent d'exprimer des doléances quotidiennes et les difficultés dans les zones enclavées, quand on demande leurs avis sur la Constitution, il n'en demeure pas moins que bon nombre de citoyens croient à un réel changement après le 1er novembre prochain.

Les avis divergent, mais tout le monde s'accorde à dire qu'à travers le référendum populaire, le pays s'engage dans une nouvelle ère. Une Algérie où la parole est redonnée au peuple et où le citoyen peut faire valoir ses droits. Les conférenciers ont également insisté sur la citoyenneté, qui est élevée au rang de priorité absolue, à travers une Constitution qui la consacre et la concrétise. Cette Constitution est une feuille de route pour les années à venir. Elle est une réponse à la demande pressante de la rue qui a, pendant des mois, exigé le changement. Tout en restant fidèle aux principes du 1er Novembre 1954, la Constitution proposée précisément le 1er novembre prochain, a laissé plus de place à la démocratie participative, elle définit clairement le caractère républicain, mais également social de l'Etat algérien.

Elle constitutionnalise les fondements historiques et identitaires de la nation. Pour toutes ces raisons, la participation au référendum du 1er novembre prochain est un devoir. On annonce, dans les rangs de

l'ex-parti unique, la venue prochaine du secrétaire général ainsi que celle du secrétaire national du RND à Bouira, afin de booster la participation au référendum pour la Constitution, le 1er novembre prochain.