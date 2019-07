Les conclusions du rapport de l’enquête sur le suicide de Toufik. D. n’ont jamais calmé les proches du « suicidé » qui n’avait aucune raison de se donner la mort ainsi. Gérant d’un café familial, équilibré, athlète, célibataire, ne rencontrant aucun problème avec ses compatriotes, le défunt ne pouvait en aucun cas aller dans un chemin, à l’orée d’une forêt voisine de l’agglomération où il résidait, escalader un arbre haut plus de deux mètres et se laisser balancer jusqu’à ce qu’un proche le trouve, pendu, inerte, sans vie et sans espoir d’être réanimé. Mais dans la région, le sentiment « anti-gouvernemental » subsiste depuis des années et les missions des policiers, gendarmes et autres services demeurent à chaque entreprise, suspectes, surtout depuis 2001, à la suite des évènements de Béni Douala. La preuve est palpable et, lorsqu’on sait que le procureur général en exercice, Mohamed Tayeb Lazizi bosse dans le coin depuis près d’un quart de siècle, ainsi que le vivifiant Mohand Haddoud, le président de cour, venu de Sétif lors du dernier mouvement, en véritable renfort veiller à ce que les juges du siège maintiennent le cap de leur indépendance, sont acceptées du bout des lèvres. Alors, tout l’admirable effort déployé par les responsables de la cour de Tizi Ouzou, est-il voué à l’échec ? C’est dire la cote du parquetier car tout le monde sait que quand le ministère public tousse, c’est tout l’appareil judiciaire qui est alité, et par ricochet c’est toute la cour qui est malade ! Bien entendu, si l’on se réfère aux fameuses déclarations tonitruantes d’un sombre magistrat sorti de l’allégresse du Hirak à ses débuts, la justice, longtemps étranglée par les « instructions de la tutelle » et les « ordres donnés par le téléphone », est désormais in-dé-pen-dan-te. La prof’ de français, Madame Drissi, l’extraordinaire lectrice- assidue de cette page, a dû ricaner après ce spectaculaire, malvenu et triste rappel qui évoque une nécessaire « indépendance de la justice » qui tarde à démarrer. Evidemment, dans toute affaire de justice, il y a immanquablement deux parties. Pour celle-ci, il y a plainte contre X, donc, au départ l’inconnu, mais pour les parents du mort, il y en a. Il suffit de piocher. Simplement.