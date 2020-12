Le gouvernement s'engage à alléger la facture des dépenses du citoyen lambda, liées aux frais de dépistage du Covid-19 actuellement chers. Conscient du fait que la cherté des tests ne permet pas, à de nombreux citoyens de se faire tester, il vient de décider l'octroi d'aides financières allant de 1.500 à .000 DA.

C'est ce qui ressort d'un communiqué des services du Premier ministère, ayant précisé que «cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de six mois renouvelable en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique». Il en ressort du même communiqué que la somme de 5.000 DA sera versée afin de soutenir les frais du scanner thoracique, afin de dépister le virus. Une autre aide financière de 3.500 DA sera accordée au citoyen pour alléger le citoyen des frais liés au dépistagepar PCR, tandis qu'une somme de 1 500 dinars sera octroyée pour soutenir ceux ayant effectué des tests rapides antigéniques. Ce geste du gouvernement, en direction des Algériens, n'est ni le premier ni le dernier. Les tests PCR seuls capables de confirmer une infection au Covid-19 dont le prix atteint les 18.000 DA à certaines cliniques privées, seront vraisemblablement disponibles à 8 900 DA. En effet, neuf laboratoires le proposent déjà à ce prix, après les discussions engagées par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ils sont situés à Alger, Béjaïa, Ghardaïa, Tizi Ouzou. Plusieurs autres laboratoires de différentes régions devraient, selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique, adhérer à cette initiative dans les jours à venir. Et ce n'est pas tout. D'autres bonnes nouvelles arrivent, afin d'alléger le fardeau de cherté des tests PCR, qui ne permet pas à de nombreux citoyens de se faire tester.

Ils seront produits localement.

«Les tests PCR étaient importés au début (de la pandémie) pour 25 dollars (le test), avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars, grâce au concours de l'Armée nationale populaire (ANP). Aujourd'hui, avec les attestations de régulation, nous les importons entre 5 et 7 dollars. Ils seront fabriqués localement pour l'équivalent de 2,5 dollars, ce qui nous laisse entrevoir une meilleure accessibilité à ces tests par la population», a précisé le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.Les tests antigéniques, généralement disponibles à des tarifs allant de 3 500 DA à 4 000 DA, seront, selon le ministre, bientôt disponibles à des prix raisonnables grâce à leur production, localement.

«Ils pourront être disponibles pour

1.500 dinars ou 2.000 dinars le test au niveau des laboratoires ou, peut-être même, au niveau des pharmacies, a-t-il révélé. À en croire le même responsable, le pays est à l'abri de la pénurie mondiale ayant touché le Lovénox, un anticoagulant qui fait partie du protocole thérapeutique contre le Covid-19.

Il a, dans ce sillage, assuré que l'Algérie disposait de 25 millions de seringues de Varenox, un générique du Lovenox, préremplies, produites localement, «ce qui nous rassure et nous conforte pour cette année et l'année prochaine», selon les propos du ministre.