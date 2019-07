Depuis 2003, le secteur privilégié de la magistrature bénéficie largement du système de modernisation.

Dans cette optique, la nouvelle stratégie adoptée en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est appuyée sur, premièrement, le déploiement des infrastructures de communication (réseaux) d’une manière stratégique, en intégrant les derniers acquis des technologies et les outils de sécurisation les plus performants; deuxièmement, le développement de systèmes d’informations centrés sur des bases de données nationales afin de généraliser le travail à distance (prestations judiciaires via Internet).

La mise en œuvre de la stratégie a participé à la modernisation du secteur à travers :

-la réalisation d’un réseau informatique de communication ;

-la conception d’une plate-forme internet ;

-la gestion automatisée des activités à travers la mise en place de deux bases de données centrales pour le casier judiciaire et pour le certificat de nationalité, du système de gestion du dossier judiciaire, d’un système de gestion et de suivi de la population carcérale, d’une base de données centrale des mandats d’arrêt et des avis de cessation de recherche qui demeure la « bête noire » d’anciens condamnés ayant payé leurs dettes envers la société, mais toujours « embêtés »par les tracas judiciaires. Enfin, dans cette liste d’effets, il y a lieu d’ajouter le système de gestion des archives historiques.

C’est une évidence même : si Henni a été le précurseur de cet outil, Abdelhakim Akka, lui, le continuateur incontesté de cette œuvre qui restera gravée en lettres d’or dans le domaine de la modernisation, qui a fait qu’il a été appelé à prendre la modernisation de la présidence de la République et laissera sa place à son adjointe, l’admirable Nadia-Linda Ettayeb Erahmani laquelle continue le boulot, aidée en cela, par une jeune équipe du tonnerre, qui vient de perdre, dans un stupide accident de la route, Mohamed Belfeghoul, l’estimé et regretté chef de parc de la direction.