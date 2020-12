Le président de l'association pour la protection de l'environnement «Ardh» et deux autres militants ont été poursuivis en justice pour diffamation par un promoteur immobilier privé, à la suite d'une protestation initiée par 13 associations pour exprimer leur opposition à un projet de construction d'une promotion immobilière de 36 logements sur un terrain boisé et contenant des vestiges historique, au niveau du boulevard Mohamed Hafed. L'affaire a été examinée par le tribunal de Béjaïa à la fin du mois dernier. Le procureur près le tribunal de Béjaïa avait requis 6 mois d'emprisonnement.

Le verdict du procès a été prononcé jeudi dernier. Karim Khima a été tout simplement acquitté.

Connu pour ses positions engagées en faveur de la protection de l'environnement et la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la région ainsi que sa lutte contre les promoteurs immobiliers et la mafia du foncier, Karim Khima est poursuivi dans de nombreuses affaires.

Le président l'association écologique «Ardh» est très actif sur le terrain et les réseaux sociaux en dénonçant les promoteurs immobiliers, les industriels, la complicité des autorités locales et étatiques et le squat du foncier à Béjaïa. Il est surtout connu pour sa spontanéité à réagir contre tout ce qui porte préjudice à travers des actions de protestation, mais également des initiatives, de campagnes de nettoyage des sites et cours d'eau avec beaucoup d'autres militants. Leur dernière action en date remonte au 20 mai dernier, à la tête d'un collectif des habitants de Béjaïa qui manifestait son opposition au projet des 36 logements prévu sur une bande boisée et sur des vestiges historiques de la ville des Hammadites. Depuis des années, ses camarades militants et lui n'avaient pas cessé de lutter contre les promoteurs étatiques ou privés ainsi que les squatteurs et les projets de constructions illicites qui ravagent le littoral boisé de la commune de Béjaïa avec tout ce que cela comporte comme atteintes au patrimoine naturel, culturel et historique de la ville aux 100 savants, durant son âge d'or.

L'éveil pour la défense de la nature et contre les ravages dont se rendent coupables certains individus remonte à quelques années. Depuis, Karim Khima et ses camarades militants se trouvent au-devant d'une démarche sans relâche par des sit-in, des correspondances interpellant des autorités concernées. Ce groupe de militants, qui n'en finit pas de s'attirer la sympathie des citoyens de la ville mais également la colère des promoteurs et squatteurs s'informe des nouveaux projets et mobilise vite des habitants et des sympathisants des qu'il y a véritablement menace. En douceur et calmement, ces militants expriment alors leur désaccord pour tel ou tel projet et finissent souvent par faire reculer les menaces. Depuis sa création, l'association «Ardh», qui signifie «Terre», s'est investie dans l'éducation à l'environnement en initiant régulièrement des «campagnes» de nettoyage des plages et des montagnes avec des écoliers pour rendre ses lettres de noblesse à la ville de Yemma Gouraya.