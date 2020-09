Hier et à la veille de l'ouverture de son procès en appel, plusieurs mobilisations de journalistes et de militants des droits de l'homme ont eu lieu en faveur de Khaled Drareni. Incarcéré depuis le 29 mars dernier et condamné, le 10 août, à 3 ans d'emprisonnement pour «incitation à attroupement non armé» et «atteinte à l'unité nationale», le journaliste et directeur du site Casbah Tribune, a été poursuivi à la suite de sa couverture, le 7 mars à Alger, d'une manifestation du mouvement populaire. Lors de son procès en première instance, le parquet avait requis une peine de quatre ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA ainsi que 4 ans de privation des droits civiques lui reprochant notamment, le partage d'une publication sur son mur facebook, d'un communiqué du Pacte de l'alternative démocratique (PAD). Tout au long de son procès, Khaled Drareni n'a pas cessé de rappeler au tribunal qu'il n'a fait que son travail de journaliste. «J'ai couvert toutes les manifestations, y compris celles soutenant le pouvoir», avait-il souligné, affirmant que «quand je fais mon travail, je préserve l'unité nationale, je ne la menace pas». L'annonce du lourd verdict à l'encontre de Khaled Drareni a choqué la corporation, au-delà même de l'Algérie, et a suscité de vives réactions des défenseurs des droits de la presse et de la protection des journalistes. Consternés, les confrères et les consoeurs de Khaled Drareni restent attachés à la liberté d'expression dans le respect des lois qui doivent, elles, leur donner les assurances nécessaires afin d'exercer leur métier en toute responsabilité. Cet attachement à la liberté d'expression, la corporation l'exprime chaque lundi en organisant un sit-in à la Maison de la presse Tahar Djaout en solidarité avec Khaled Drareni et tout journaliste professionnel incarcéré dans le cadre de l'exercice de son métier.