Les services de la sûreté de wilaya de Bouira multiplient les exploits dans leur lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Selon un communiqué transmis par la cellule de communication de l’institution républicaine, lesdits services ont mis la main sur 200 kilogrammes de viande blanche et 93 plaquettes d’œufs avariés et impropres à la consommation. Cette marchandise était à bord d’un véhicule, mais n’était accompagnée d’aucun certificat de conformité délivré par les vétérinaires comme le stipule la loi. Après expertise et analyse, la marchandise a été détruite au niveau du CET de Bouira. Sur un autre plan, la brigade d’intervention et de recherche (BRI) relevant de la sûreté de wilaya a arrêté deux personnes âgées de 21 et 28 ans, en possession de kif traité destiné à la vente. Agissant sur renseignements faisant état de cette activité au niveau de la ville de Sour El Ghozlane, les deux prévenus ont été appréhendés en possession d’une plaquette de kif pesant 91,02 grammes et de la somme de 24 000 DA. Présentés devant la justice, les deux prévenus ont été mis en prison à titre préventif. Les éléments de la police judiciaire relevant de la 1ère sûreté urbaine de Bouira, en étroite collaboration avec ceux de la 3ième sûreté, ont mis la main sur un vendeur de boissons alcoolisées. Le prévenu âgé de 63 ans est un récidiviste. La police a saisi 1310 unités de diverses contenances et marques de bière, vin rouge, liqueurs…les faits remontent à la journée du 1er octobre où des renseignements faisaient état de la vente illicite de boissons prohibées au centre-ville de Bouira. Un plan est alors dressé en collaboration avec le parquet et le vendeur débusqué puis arrêté en flagrant délit. Le dossier a été transmis à la justice et la marchandise confisquée pour être remise aux services des domaines.