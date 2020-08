En quittant, il y a 10 mois, la très belle région de Tissemsilt, où il était un très bon magistrat disponible, courtois et autoritaire dans le sens le plus noble du terme, Karim Koussa, le frais longiligne procureur général de Guelma, à l'est du pays, ignorait tout des us et coutumes des habitants de cette contrée.

En prenant du service, après la passation de pouvoir entre le grand et chevronné procureur général, Abdelkrim Djaâdi, muté au parquet général d' El Tarf, Koussa était loin de se douter qu'il allait trouver un parquet général ordonné et parfait. C'est pourquoi le boulot se déroula comme il s'y attendait, surtout que les Guelmois, sont, d'une manière générale des types bien sous tous rapports, grâce à leur savoir-vivre et leurs traditions ancestrales. C'est la wilaya qui vit naître feu le regretté président de la République, Houari Boumediene (Mohamed Boukharrouba), et comme exemple pris au hasard, il n'y a pas mieux! Koussa, le procureur général coule un heureux séjour, et le parquet de Guelma ne s'en porte que mieux, malgré la menace de «Covid -19».