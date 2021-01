Me Fayçal Djediat, l’avocat de Fayçal. était si convaincu de l’innocence de Fayçal l’ inculpé de faux et usage de faux sur documents authentiques, qu’il s’avança du pupitre du juge un large sourire en coin , comme pour

montrer à la partie poursuivante que les dés étaient jetés, mais que les jeux étaient loin d’être faits. C’était le moment précis des questions

préjudicielles et même des questions subsidiaires, un moment apprécié des hommes de droit car c’est l’instant où toutes les questions étaient permises, mais le dernier mot revient toujours aux magistrats du siège.

« Monsieur le président, je vous prie de m’écouter un instant car la demande de report du procès que je vais formuler, repose sur des données objectives et censées. Mon client est absent ce matin car il a pris le train d’Oran qui est en panne à plus de 200 kilomètres d’ici et donc, il lui est pratiquement impossible d’être là aujourd’hui. C’ est pourquoi le renvoi est nécessaire pour des débats sereins. »

Le juge serre fortement les mâchoires et répond du tac au tac que le client de l’avocat a une chance du tonnerre puisque le motif présenté par le conseil est vrai dans la mesure où le magistrat confirme l’information du fait que son beau-frère avait pris le même train et que lui aussi avait un rendez-vous important, lamentablement raté !

« Le procès est renvoyé au 24 du mois suivant ! », clame le président qui appelle l’inculpé suivant poursuivi pour une triste histoire de coups et blessures volontaires sur un agent de police dans l’exercice de ses fonctions. Le justiciable, client de Me Fayçal Djediat, a eu la chance d’un chat balancé du cinquième étage, mais qui tombe sur ses pattes !