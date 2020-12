L'Algérie, confrontée à une recrudescence inquiétante des contaminations au coronavirus, va se procurer le vaccin anti-Covid-19 «indépendamment de son prix», a fait savoir le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Une telle déclaration est perçue comme une annonce «sommant» les responsables de la santé à retrousser les manches et se mettre à la besogne en préparant d'abord la logistique nécessaire pour le stockage de ce vaccin à inoculer selon l'ordre de priorité en commençant par le personnel soignant, les personnes âgées, puis les femmes enceintes. Pour Oran, les préparatifs ne sont en réalité qu'une petite question de formalité étant donné qu'elle dispose des structures prêtes à se lancer dans toutes les missions. Autrement dit, les structures de stockage ne risquent pas de manquer. L'Ehu, fraîchement ouvert, est doté de tous les moyens nécessaires, tout comme l'hôpital Docteur Benzerdjeb et l'ancien hôpital militaire d'Aïn El Türck. Ces trois sites sont d'ailleurs retenus. Sa longue expérience dans la gestion des grands événements lui a valu ce titre de wilaya prête à lancer tous les défis. On aura constaté cela lors de la pandémie de la grippe porcine lorsque le personnel soignant a été mobilisé. Le grand exemple est la mobilisation de tous les moyens, humains et matériels, dans le cadre de la gestion de la lutte contre la prolifération du Covid-19. La direction de l'Etablissement hospitalier universitaire du 1er novembre, ayant accueilli la moitié des membres du gouvernement Djerad lors de la visite effectuée par ce dernier. Ils ont été ébahis par la présentation donnée par le docteur Mansouri, DG de l'Ehu, à telle enseigne que Djerad et Benbouzid n'ont formulé aucune remarque à l'adresse de la direction de cette prestigieuse structure sanitaire qui a mobilisé, rappelons-le, plus d'une dizaine de services, en plus d'une imposante armée de blouses blanches. Au jour d'aujourd'hui, le terrain est jalonné. Il suffit de petites retouches pour se lancer dans la vaccination. Dans ce chapitre bien nommé, l'expérience ne manque pas. On aura tous ces professeurs et ces chefs de service qui gèrent la situation comme par un tour de magie en faisant face au Covid-19 après avoir quelque peu «boité» au départ, mais qui se sont vite rattrapés en reprenant la situation en main et en prenant en compte le bon chemin tracé collectivement par la cellule interne mise en place sur ordre de la direction générale. Celle-ci est désormais en concertation avec le reste des autres structures étant donné que l'Ehu a été désigné comme pôle de prise du traitement du Covid-19 auquel on lui a, dés le début de la pandémie, confié la mission des tests PCR, dès analyses en plus de toutes les autres opérations liées à la lutte contre l'ennemi invisible. La direction de la santé, selon sa cellule de communication, ne fera pas dans le détail en faisant état de la disposition des structures sanitaires de la wilaya quant à stocker, dans toutes les conditions exigées sur le vaccin à acquérir, soit pas moins d'un million de doses. Ce chiffre a été avancé après qu'un état des lieux sur les capacités des structures sanitaires de la wilaya a été établi.