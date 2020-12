Madame la présidente était dans son jour et pourtant, son oeil droit ne cessait de loucher, signe que quelque chose de mauvais se préparait dans la journée, selon elle, l'hyper-superstitieuse femme qu'elle était. Son défunt père l'avait pourtant mise en garde contre ces pratiques d'un autre âge, mais rien à faire: chaque fois, elle se laissait gagner par le stress de la superstition, et se laissait aller aux mauvaises pensées. Elle maudissait, pourtant, Satan et tous ses copains, mais, rien à faire! Pourquoi donc n'arrivait-elle pas à se débarrasser de cette sombre coutume dévastatrice? Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver?

La magistrate était bien dans peau, les détenus sont ponctuels; le service d'ordre était, comme à l'accoutumée impeccable et le temps au beau fixe! Aujourd'hui pourtant, elle a décidé de débuter son audience par la lecture des verdicts des procès de la semaine dernière. Elle commença par les 37 détenus; il y avait une poignée qui jubilait, car, les nouvelles sont bonnes. Le reste ayant eu son sort réglé la semaine dernière, sur le siège. Le premier a été relaxé. Le deuxième, un an ferme pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Le troisième, 7 ans pour commercialisation de came. « Ce n'est pas juste, madame la présidente!» jeta le condamné, avant de retourner les talons et rejoindre le box des accusés. Le suivant arrive à la barre, décontracté et complètement relâché. Il est debout, presque au garde -à-vous, le regard fixant la juge qui lit le verdict: «5 ans ferme pour tentative de viol, harcèlement dans la rue» dit la magistrate qui a eu juste le temps d'esquiver un uppercut que venait de placer le dangereux condamné qui est vite neutralisé par deux gaillards de la Dgsn, qui, pourtant, étaient derrière le frais condamné qui n' a eu aucun mal à sauter sur la juge qui en a eu pour son oeil qui louchait! « C'est le genre d'incident qui arrive à n' importe quel moment de l'audience», déclare l'officier de police en charge de la bâtisse, qui constate, que c'était pourtant la première fois que ce regrettable incident a lieu malgré une vigilance à toute épreuve. Oui, on se souvient que des gestes analogues et désespérés ont déjà eu lieu, dans un passé plus ou moins proche, à Sidi M'hamed Alger, Hussein Dey, El Harrach, à Bab El Oued, Khemis El Khechna,, Miliana, El Affroun, et autre Koléa, célèbre par ses nombreuses tentatives d' évasion, et Bordj Ménaïel.

La procédure qui suit ce genre d'incident, est aussi simple qui soit: Immédiatement, le procureur de l'audience, informe l'agresseur du procès en flagrant délit pour passer de suite dans une salle à côté, en vue d'être jugé selon la loi, avec ceci de particulier: la magistrate, avec son statut victime de tentative d'agression, est en mesure de demander des dommages et intérêts, c'est-à-dire que le sort du détenu condamné agresseur est scellé et bien scellé! Heureusement que ce genre d'incident n'arrive pas tous les jours, sinon où irions - nous?

La juge reprend alors les travaux par l'audition d'un inculpé de coups et blessures volontaires, ayant occasionné un arrêt de travail de 21 jours sauf complications (décidément!) Entre-temps, la juge a retrouvé ses esprits et des couleurs, après l'alarme de la matinée, 48 minutes auparavant. Ouf! On peut l'écrire, sans crainte d'être contredit que madame la magistrate, une brave maman, a eu chaud, oui, très chaud!