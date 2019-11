Un piètre témoin qui avait été convoqué comme inculpé dans une affaire de prêt d’une grosse somme, est dans de mauvais draps car son audition devant le juge du siège était diamétralement opposée à celle faite par devant le juge d’instruction. Là, il fallait trancher : quel est le bancal témoignage ? Le premier ou le second ?

La tête baissée, le cou entre ses frêles épaules, sa carcasse ne tenant plus en place, les jambes ne le soutenant plus, le pauvre gus ne savait plus à quel magistrat se vouer : celui de l’instruction ou du siège ? Aujourd’hui, il avait des difficultés à parler, s’exprimer ou à répondre correctement aux questions claires du juge. A un moment donné des débats, le procureur se leva et posa une seule question au témoin qui a eu comme une sorte de décharge électrique et finit par avouer qu’il avait menti. Il demanda aussitôt pardon pour cette faute. Quelle fut la question que posa le parquetier ?

—- «Quand je vous ai demandé des précisions autour de l’affaire, ne m’avez-vous pas répondu que la victime était venue voir l’ inculpé dans l’espoir d’ éviter les ennuis avec la justice, que l’inculpé avait refusé et qu’il exigeait le montant intégral du chèque volé ?

—- Oui, c’est exact. C’ est pourquoi je retire entièrement ce que je viens de déclarer ici, devant vous, monsieur le président. Je regrette et je présente mes excuses à la justice !» rétorqua, avec beaucoup d’assurance et d’audace, le témoin que l’intervention du parquetier venait de sauver des multiples soucis avec le tribunal. C’est ce qu’on appelle un salvateur coup de pouce que le témoin n’a pourtant jamais cherché et que le procureur n’a, somme toute, fait que son boulot d’avocat de la société ! Et pan !

Professionnelle, jusqu’au bout des doigts

Un magistrat venu enlever le plâtre qu’on lui a placé, le 28 septembre dernier, suite à une chute des plus stupides, juste au moment où il s’apprêtait à ouvrir la portière de sa voiture, était ravi mercredi dans le couloir de la radiologie de l’hôpital Mustapha Pacha (Alger ), où exercent des cadres vraiment charmants de politesse, de prévenance et de courtoisie. C’est ainsi que le juge nous a fait part de sa satisfaction d’avoir é été normalement éconduit par l’expérimentée radiologue, madame Amina Kechal-Boutouta. Il raconte, émerveillé, par tant de professionnalisme, comment il a été contraint de faire un aller et retour de la médecine interne où se trouve la radiologie, et, plus loin, en bas de l’hôpital, les urgences. « Monsieur, je ne peux pas m’exprimer et vous faire les radios, s’il n’y a pas d’ordonnance. Je vois bien du plâtre, mais je ne vois pas les endroits touchés.» C’était net comme mise au point.

Un geste qui méritait vraiment d’être signalé !