Il nous arrive fréquemment de recevoir des appels de magistrats fans de cet espace, pour lancer des prières concernant les travers de la vie quotidienne. Cette fois, c'est un juge d'instruction, Moh Benabderrahmane, d'El Makaria (daïra d'Hussein Dey), un supporter acharné mais raisonnable du NAHD, qui nous a appelés à la mi-temps du match, pour nous prier de dénoncer le fait de voir en 2020, de grands entraîneurs, genre Nour-Eddine Zekri se morfondre, en s'éternisant dans la mélasse du chômage, alors que des charlatans qui s'autoproclament entraîneurs de foot, se trimbalent d'une équipe à une autre, sans vergogne. Ces derniers, qui se font jusqu'à huit teams par saison, jouent même aux sauveurs de meubles pris par le feu de la relégation, mais jamais à jouer le titre. Par ailleurs, ce même fan d'Ennasria, se dit aussi désabusé par une situation désarçonnante, relative à la réussite sans conteste de Kheir-Eddine Zetchi, président du PAC, qui a été l'unique président à avoir ouvert une académie de foot, avec son cortège de découvertes de pépites, de fabuleux transferts, de gain en devises, en plus d'avoir mis en place une jeune équipe complète sur tous les plans. Oui, le Paradou Athletic Club (Créé en 1994) est l'exemple-type de la réussite d'un honnête dirigeant, qui est arrivé au sommet du football national, grâce au seul travail continu, propre, discipliné et appliqué de tous les dirigeants et joueurs. Car, paradoxalement, la meilleure équipe d'Algérie, qui pratique le meilleur foot à chaque sortie, n'a qu'une poignée de supporters! Ainsi, on peut aisément dire sans crainte d'être contredit que des présidents de clubs qui ont passé plus de temps à la tête des clubs, n'ont pas réussi à réaliser un siège au profit de la société! Ils ont été incapables de faire ce qu'a montré le patron du PAC, Zetchi.