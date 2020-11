La sûreté de la wilaya de Constantine vient de lancer un appel aux citoyens, les invitant à prendre toutes les mesures de sécurité sanitaires, vu la hausse des cas ces derniers jours.

Les gestes barrières sont plus que nécessaires et une obligation même souligne la sûreté dans un communiqué envoyé à la presse.

Cette démarche est matérialisée, comme constaté, par l'application de la loi contre toute personne qui ne respecte pas les mesures de protection. Une amende est ainsi infligée à ceux qui enfreignent la loi comme le non-port de la bavette, les cortèges nuptiaux et les rassemblements. La sûreté de wilaya est revenue également vers les commerçants qui doivent se doter des moyens de protection comme le gel hydro-alcoolique au sein de leurs locaux commerciaux, notamment que ce virus émergent a connu une hausse inquiétante.

Ce rebond intervient après plusieurs jours de baisse, pour dépasser aujourd'hui la barre de 600 cas par jour, sur le territoire national. Constantine et depuis le mois de mars, reste l'une des villes les plus touchées par le Covid-19, a selon un communiqué de la wilaya réalisé 2 216 enquêtes épidémiologiques sur des cas positifs par les services d'épidémiologie et de médecine préventive (Semep). Ce chiffre a été relevé sur le rapport de la commission de la santé de l'APW. Ce document souligne que «834 enquêtes ont été menées sur des cas positifs confirmés par les tests PCR, à travers lesquelles on a enregistré et isolé 4 794 cas contacts, alors que 208 cas ont été confirmés positifs par PCR et un autre diagnostiqué par le test sérologique.