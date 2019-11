Le décès d’un jeune de 28 ans survenu durant la nuit de lundi à mardi au niveau de la localité de Bouzeguène au lieudit Azaghar, a fait réagir l’APW de Tizi Ouzou qui a tiré à boulets rouges sur les services concernés au niveau de la daïra de Bouzeguène et de la wilaya de Tizi Ouzou. Dans un déclaration rendue publique hier, l’assemblée, par le biais de son président Youcef Aouchiche a fustigé la direction des travaux publics, qu’il a accusée de laisser-aller. Pour l’APW de Tizi Ouzou, les services concernés portent l’entière responsabilité de la mort de ce jeune pour plusieurs raisons.

Considérant que le drame qui s’était produit la semaine dernière interpelle les élus afin de faire toute la lumière sur les circonstances de sa survenue. Le défunt, ajoute le communiqué, a été emporté par la force des eaux débordantes de l’oued alors qu’il tentait de traverser la route en voiture.

« Nous tenons à rappeler à nos concitoyens et à l’opinion publique que nous avons effectué au début de cette année un déplacement au niveau de ce même site, où un accident similaire a été enregistré. Sur place, nous avons constaté le caractère urgent et exigé de la direction des travaux publics de prendre les mesures nécessaires à l’effet d’endiguer définitivement ce danger récurent.» L’ancien wali de Tizi Ouzou, présent sur les lieux, rappelle la déclaration de l’APW, avait instruit également le DTP, d’engager une opération au niveau de ce site et le rendre plus sécurisé.

Aussi, l’Assemblée populaire de Tizi Ouzou regrette le fait que depuis cette visite sur les lieux, du premier responsable de la wilaya, aucune action sérieuse n’a été entreprise pour écarter ce danger, malgré l’insistance de son président Youcef Aouchiche, qui a, maintes fois interpellé les responsables concernés. C’est pourquoi, l’APW de Tizi Ouzou dénonce avec la plus grande fermeté ce laisser-aller et cette imprévoyance avérée qui a coûté, malheureusement, une vie humaine estimant qu’aucun argument ne peut justifier une telle négligence.

Cette défaillance démontre, selon l’APW, la légèreté et l’irresponsabilité qui caractérise la gestion de ce secteur névralgique qui a bénéficié l’année dernière d’une cagnotte dans le cadre de la prise en charge des dégâts causés par les intempéries. Elle renseigne également sur le déphasage apparent entre les rapports de situation, présentés notamment lors de la dernière session de l’APW, dont un point a été consacré à la préparation de la saison hivernale et à la prévention contre les intempéries, en fonction de la réalité du terrain.

Enfin, il convient de rappeler que ces retards et ce laisser-aller sont également enregistrés même au niveau des communes. Bon nombre d’élus sont complices avec les services concernés dans les dommages que subissent les infrastructures de base. Dans la commune de Boudjima, les citoyens se sont retrouvés sans route vers le chef-lieu de wilaya. Après les intempéries de la semaine écoulée, le glissement de terrain qui s’est produit au lieudit Laïnser, à Tarihant a fini par avoir raison de la route. Le lendemain, les populations ont dû se résoudre à contourner celle-ci, avec le double en kilomètres et en argent. Pourtant, le glissement de terrain était visible depuis plusieurs années. Aucun service n’a daigné s’en occuper, encore moins les élus locaux qui passaient par là pourtant chaque jour. Beaucoup de situations similaires sont signalées à travers les communes.