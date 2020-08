La présidente demande si le détenu a un conseil. Aussitôt, l'avocate lève la main gauche, traverse toute une rangée de curieux, enjambe la porte qui sépare l'espace du public à la barre, s'avance du pupitre de la magistrate et dit, entre les dents, sans se presser:

-- «Madame la présidente, est-ce que je peux vous demander de renvoyer les débats, le temps que le calme revienne dans le quartier... car il y a eu beaucoup de dégâts et de bruit? Nous ne pourrons pas dans ces conditions aller vers un jugement équitable», martèle l'avocate blonde qui retourne les talons en direction de son client sagement assis dans le box, avec six autres jeunes inculpés.

-- C'est comme vous le voulez, maître; le tribunal reporte les débats au 15 du mois prochain. Cependant, Bachir.Z. restera à l'ombre! Le tribunal ne prendra aucun risque et nous irons vers une audience calme et juste le jour «J»!, articule la magistrate qui semble soulagée par cette demande laquelle tombe à pic, car les blessures sont encore béantes entre les voisins, cousins et alliés...puisque la rixe était plutôt violente et sanglante, selon les certificats médicaux versés au dossier. Les rixes, bagarres et disputes verbales allant parfois jusqu'au maniement d'armes blanches! Les gens ont pris la sale habitude héritée depuis des décennies sans que la société puisse trouver la parade. On peut arriver à les maîtriser, en sévissant contre les hordes d'assaillants armés, parfois d'objets contendants allant jusqu'aux épées! Fêter des évènements, surtout, religieux dans le sang et les larmes, c'est triste! Pourtant, la riposte est là, à portée de main: alourdir les peines en revoyant les lois scélérates confectionnées à la mesure des appétits voraces de la mafia locale!