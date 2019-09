L’économie circulaire semble commencer à tracer son chemin en Algérie. Ce secteur peut être un gros porteur d’emploi dans l’avenir. L’économie circulaire est un modèle économique dont l’objectif est de produire des services de manière durable. Elle ne correspond pas à un seul secteur d’activité et ne se limite pas à la fin de vie des déchets.

L’idée est d’adopter l’économie circulaire de manière globale et transversale dans toutes les activités ainsi que dans les politiques publiques. Une feuille de route pour l’économie circulaire visant à assurer un passage progressif vers des modes de production et de consommation plus respectueuses à l’environnement, sera lancée début octobre prochain, a indiqué la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. «Trois assises sur l’économe circulaire ont été déjà organisées par le secteur et seront sanctionnées par une rencontre nationale, début octobre», indique la ministre, en expliquant, que ces assises restitueront les résultats de ces travaux à travers une feuille de route réalisable, «qui intègre la nouvelle vision de l’Algérie en matière de développement durable et de passage du modèle économique linéaire au modèle circulaire». Selon elle, cette feuille de route traduira en actions concrètes 292 recommandations élaborées par des experts, des opérateurs privés et publics, des institutions, des élus, les collectivités locales, ainsi que des organisation de la société civile. Il est important de souligner qu’elle vise aussi à améliorer les capacités en matière de recyclage et de valorisation de déchets tout en créant de l’emploi et de la richesse, afin d’atteindre à terme l’objectif « zéro déchet » ! Il s’agit évidemment de rompre avec le modèle de l’économie linéaire (pour un modèle économique «circulaire». C’est un concept mobilisateur qui permet de repenser les modes de production et de consommation.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke, a annoncé le lancement début 2020, d’un nouveau programme d’appui au profit de l’Algérie pour promouvoir l’économie circulaire. Il s’agit « d’un projet d’envergure qui veut aider l’Algérie à mettre en place des dispositifs réglementaires et opérationnels concernant les différents aspects de l’économie circulaire, notamment la gestion des déchets, le tri sélectif et l’efficacité énergétique », a précisé le même responsable.