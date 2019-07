Première de son genre ou encore s’agit-il de prélude vers la mise à nu de scabreuses affaires dissimulant des secrets tant révélateurs. Sinon s’agit-il de l’époussetage des affaires liées à la corruption lambda, après tant d’années marquées par le silence total, le laisser-aller et de laxisme. Pour peu qu’il y ait l’amorce. Mieux vaut tard que jamais. Le tribunal de Tlemcen traitera ce mardi, une affaire peu ordinaire, citant plusieurs cadres et responsables des services fonciers des wilayas d’Alger, d’Oran et de Tlemcen.

Il s’agit en premier lieu du directeur général de cette institution et une femme, ayant joué un rôle clé dans cette affaire, appelée «Mme Dalila» ayant occupé le poste de directrice régionale de ladite institution en charge de la gestion du foncier. Celle-ci est venue en remplacement d’un ingénieur ayant été chassé, dans des conditions inexpliquées et sans aucun motif tangible, dudit service qu’il a occupé au sein des services fonciers d’Oran. Ce dernier n’est pas resté silencieux à son tour, en jugeant utile de tirer l’alarme, en éclaboussant une telle affaire scabreuse avançant preuves à l’appui des cas de falsifications des documents portant sur l’acquisition illégale du foncier, alors que toute acquisition a été «gelée» lors du règne de Nouri Abdelouahab, alors wali de Tlemcen et ce, après avoir relevé plusieurs anomalies.

Pis encore, les mis en cause, se sont, faits délivrer des carnets de foncier et des attestations de possession en falsifiant les documents officiels pour accaparer des terrains appartenant à l’Etat, les Houbous et les services forestiers dans les communes de Honeine, Mers Ben M’hidi, Tounane, Bab El Assa etc. Mme Dalila a, dans ce sillage, des falsifications de tout acabit, joué un rôle de premier ordre, tout en comptant sur l’appui de son époux qui occupait un poste important à la direction générale des services. En somme, les mis en cause, cités dans ces affaires, sont accusés d’abus de pouvoir, faux et usage de faux, perception des pots-de-vin, trafic d’influence etc. En tout, ils sont quatre individus impliqués dans une affaire de détournement du foncier public qui ont été placés sous mandat de dépôt par le parquet près le tribunal de Tlemcen.

La chambre d’accusation près la cour de Tlemcen a ordonné le placement sous mandat de dépôt de l’adjoint au maire de l’Assemblée populaire communale de Marsa Ben M’hidi, le conservateur foncier de Ghazaouet, un deuxième individu (spéculateur du foncier, originaire de Souahlia) ainsi qu’un agent administratif chargé des affaires du foncier au niveau de cette commune. Ils sont accusés de détournements du foncier du domaine public, abus de pouvoir, faux et usage de faux et escroquerie. Au total, 20 personnes ont été présentées le 20 juin dernier par-devant le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal de Bab El-Assa par la Gendarmerie nationale de Tlemcen.

En attendant, plusieurs enquêtes sont ouvertes dans plusieurs localités détentrices d’importants tissus fonciers. Les enquêteurs ont remonté leurs investigations jusqu’à l’année 2010, année durant laquelle le domaine public a commencé par être frappé par une saignée sans précédent : le détournement du foncier. Cela ne fait que commencer. Plusieurs localités de la partie ouest du pays sont sévèrement frappées par toutes les formes de dépassements et de corruption. L’impact de la gestion sous le règne Bouteflikien est d’autant plus néfaste que les richissimes se sont enrichis davantage, alors que les pauvres se sont engouffrés dans les abysses atteignant le raz des pâquerettes.